Глава МВФ определила преимущества и риски новой программы Stand-by для Украины

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Утвержденная во вторник Исполнительным советом МВФ новая программа Stand-by для Украины направлена, прежде всего, на преодоление последствий кризиса вследствие пандемии, а также создание условий для скорейшего восстановления экономики.
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В то же время, учитывая неопределенность ситуации, для программы существуют значительные риски, заявила во вторник директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева, передает пресс-служба МВФ.
“Новое соглашение Stand-by создаст опору усилиям властей в преодолении последствий кризиса с одновременным обеспечением макроэкономической стабильности и сохранением сегодняшних достижений. Вместе с поддержкой Всемирного банка и Евросоюза это поможет покрыть большие потребности в финансировании”, – отметила директор-распорядитель МВФ.
По ее словам, программа будет сосредоточена на обеспечении среднесрочной фискальной устойчивости, сохранении независимости Центрального банка и гибкого обменного курса, а также на повышении финансовой стабильности при возмещении расходов за решениями банков.
При этом Георгиева обратила внимание на необходимость продолжения усилий по реформированию и борьбе с коррупцией, а также укрепления управления. Эти шаги, по ее словам, “имеют решающее значение для макроэкономической стабильности и достижения устойчивого и всеобъемлющего роста.
“Риски для новой программы являются очень большими. Неопределенность того, насколько серьезным и длительным будет глобальный спад, является чрезвычайно большой. Что касается внутреннего контекста (в самой Украине – ред.), существенной остается неопределенность относительно направления экономической политики”, – подчеркнула Георієва.
Она пояснила, что государственный долг Украины остается высоким, а потребности правительства в финансировании – большими.
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