МВФ утвердил программу для Украины: $5 млрд на полтора года

Совет директоров МВФ утвердил программу сотрудничества с Украиной на 5 миллиардов долларов. Программа рассчитана на 18 месяцев.

Об этом говорится в сообщении на сайте Международного валютного фонда.

“Исполнительный совет МВФ утвердил программу Stand-by (SBA) для Украины с финансированием, эквивалентным 3,6 млрд SDR (около 5 млрд долларов. – Ред.). Утверждение программы позволяет провести незамедлительное выделение эквивалента 1,5 млрд SDR (примерно $2,1 млрд)”, – отмечается в сообщении на сайте фонда.

“Украина получит первый транш от МВФ в размере 2,1 млрд долл., что на 200 млн долл. больше, чем планировалось изначально. Новая программа поможет преодолеть вызовы, вызванные COVID19. В сложное время МВФ доказывает, что является надежным партнером”, – отметил Владимир Зеленский в Twitter.

“Новая программа должна помочь Украине решить проблемы, связанные с пандемией COVID-19, через поддержку платежному балансу и бюджету, поддержку сегодняшних достижений и продвижение ключевых структурных реформ. Чтобы предоставить Украине возможность вернуться к росту, когда кризис закончится”, – отмечается в сообщении МВФ.

“Меры Украины по стабилизации экономики за последние 5 лет были сильными. Однако необходимо сделать больше усилий для реформ, чтобы обеспечить прочный и всеобъемлющий рост”, – отмечается в заявлении фонда.

Ранее постоянный представитель Кабинета министров в Верховной Раде Василий Мокан заявлял, что первый транш кредита Международного валютного фонда будет в сумме 1,9 млрд долларов и пойдет на покрытие дефицита государственного бюджета. Что касается других траншей вопрос пока не решен.

“Речь идет действительно о 1,9 млрд долларов транша. И эти средства, именно первый транш, пойдут на покрытие дефицита бюджета на 2020 год”, – сказал Мокан и добавил, что эти средства уже расписаны.

Справка Finance.ua:

О сотрудничестве в рамках кредитной линии Stand-by Киев и МВФ заговорили после того, как отказались от ранее согласованной 3-летней программы расширенного финансирования.

Последним условием продолжения сотрудничества с Международным валютным фондом было принятие банковского закона, которое состоялось 13 мая.

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