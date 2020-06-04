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Шмыгаль заверил, что транш от МВФ не повлияет на пенсионный возраст в Украине

Шмыгаль заверил, что транш от МВФ не повлияет на пенсионный возраст в Украине

Транш от МВФ, который получит Украина, не повлияет на пенсионный возраст и пенсии.

Об этом заявил в эфире телеканала Украина 24 Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

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«Не прописаны в условиях этой программы какие-либо изменения к пенсионному возрасту или иные вещи, касающиеся пенсии. Что почувствуют люди? Люди должны почувствовать стабильность и уверенность в денежно-кредитной политике, в стабильности государства, в частности, госбюджета”, – сказал Шмыгаль.

По его словам, в меморандуме не прописаны конкретные шаги, которые должна сделать Украина.

Напомним, Совет директоров МВФ утвердил программу сотрудничества с Украиной на 5 миллиардов долларов. Программа рассчитана на 18 месяцев.

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По материалам УНН
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