Шмыгаль заверил, что транш от МВФ не повлияет на пенсионный возраст в Украине

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Транш от МВФ, который получит Украина, не повлияет на пенсионный возраст и пенсии.
Об этом заявил в эфире телеканала Украина 24 Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
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«Не прописаны в условиях этой программы какие-либо изменения к пенсионному возрасту или иные вещи, касающиеся пенсии. Что почувствуют люди? Люди должны почувствовать стабильность и уверенность в денежно-кредитной политике, в стабильности государства, в частности, госбюджета”, – сказал Шмыгаль.
По его словам, в меморандуме не прописаны конкретные шаги, которые должна сделать Украина.
Напомним, Совет директоров МВФ утвердил программу сотрудничества с Украиной на 5 миллиардов долларов. Программа рассчитана на 18 месяцев.
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