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"Укравтодор" внедряет новую навигацию на дорогах

"Укравтодор" внедряет новую навигацию на дорогах

“Укравтодор” внедряет запуск новой навигации на дорогах Украины.

Об этом на своей странице в FACEBOOK рассказал глава агентства Александр Кубраков.

Суть проекта. После обновления дорог следует установить и новые дорожные знаки. Это поможет водителям лучше ориентироваться на местности и планировать маршруты.

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“Мне сложно представить, что сейчас, после того как будут обновлены тысячи километров дорог, на них будут установлены знаки старого образца. Качественное дорожное покрытие и современная навигация – по-настоящему европейские дороги в Украине.


Фото: со страницы FACEBOOK Александр Кубраков

“Мы часто забываем о том, для чего вообще нужны дорожные знаки. Это информация для планирования маршрутов, предупреждения о возможных дорожных осложнениях и запрещенные действия. От их качества и функциональности зависит безопасность участников дорожного движения”, – отметил Кубраков.

Цель проекта. Сделать ориентирование в путешествиях максимально комфортным и удобным.

Экспериментальные знаки уже установлены на Львовщине.

Планы. Ввести новую навигацию на маршруте Киев – Днепр (Н-31), Северодонецк – КПП Станица Луганская, Киев – Знаменка (Н-01) и многих других маршрутах.

Справка Finance.ua:

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По материалам Finance.UA
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