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Зеленский рассказал, как удалось добиться от МВФ увеличения первого транша

Зеленский рассказал, как удалось добиться от МВФ увеличения первого транша

Утверждение Международным валютным фондом новой программы кредитования для Украины, которая предусматривает выделение транша в размере $5 млрд сроком на 18 месяцев, является большой победой для Украины. Первая часть финансовой помощи, а это $2,1 млрд поступит в ближайшее время.

Об этом заявил Президент Владимир Зеленский 10 июня во время рабочей поездки в Черниговскую область.

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“Я считаю, что это наша большая победа. Ночью со вчера на сегодня все было полностью согласовано. МВФ принял полностью нашу программу”, – заявил Зеленский.

По словам президента, МВФ намерен выделить первый транш на сумму $1,9 млрд, а не $2,1 млрд, как принято. Но Зеленский объяснил трудную ситуацию Украины главе МВФ Кристалине Георгиевой, и они договорились об увеличении суммы первого транша от Фонда.

“Я объяснил, что ситуация сложная, и нам не хватает денег. И мы из-за больших кредитов прошлых времен должны выплачивать огромные проценты. Поэтому я очень просил и настаивал, чтобы мы нашли взаимопонимание и увеличили первый транш”, – пояснил Зеленский.

Глава государства напомнил также, что в рамках сотрудничества с МВФ Украина получит $3,5 млрд до конца 2020 года.

По материалам ТСН
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