Зеленский рассказал, как удалось добиться от МВФ увеличения первого транша

Утверждение Международным валютным фондом новой программы кредитования для Украины, которая предусматривает выделение транша в размере $5 млрд сроком на 18 месяцев, является большой победой для Украины. Первая часть финансовой помощи, а это $2,1 млрд поступит в ближайшее время.

Об этом заявил Президент Владимир Зеленский 10 июня во время рабочей поездки в Черниговскую область.

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“Я считаю, что это наша большая победа. Ночью со вчера на сегодня все было полностью согласовано. МВФ принял полностью нашу программу”, – заявил Зеленский.

По словам президента, МВФ намерен выделить первый транш на сумму $1,9 млрд, а не $2,1 млрд, как принято. Но Зеленский объяснил трудную ситуацию Украины главе МВФ Кристалине Георгиевой, и они договорились об увеличении суммы первого транша от Фонда.

“Я объяснил, что ситуация сложная, и нам не хватает денег. И мы из-за больших кредитов прошлых времен должны выплачивать огромные проценты. Поэтому я очень просил и настаивал, чтобы мы нашли взаимопонимание и увеличили первый транш”, – пояснил Зеленский.

Глава государства напомнил также, что в рамках сотрудничества с МВФ Украина получит $3,5 млрд до конца 2020 года.