Банки снизили ставки по депозитам

В мае 2020 года средние процентные ставки банков по новым депозитам в гривне для населения составили 11,4% годовых. Это на 0,4 п. п. ниже, чем в апреле (11,8%).

Об этом свидетельствуют данные НБУ.

Ставки по новым депозитам для населения в валюте за май снизились с 2,2% до 1,9%.

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В мае 2020 года ставки по гривневым депозитам для предприятий снизились с 7,3% до 6,3% годовых, по валютным – выросли с 1,3% до 1,8% годовых.

Депозитный портфель банков в мае вырос на 1,4% до 1163 млрд грн, в т. ч. населения вырос на 0,8% до 611 млрд грн, предприятий вырос на 2,3% до 528 млрд грн.

По информации Фонда гарантирования вкладов, 86% украинцев знают о гарантировании вкладов в гривне, и только 59% – о гарантировании вкладов в иностранной валюте.

По состоянию на 1 мая 2020 года общая сумма вкладов физических лиц (в том. ч. физических лиц-предпринимателей) в банках-участниках Фонда гарантирования вкладов составила 524,33 млрд грн.

Справка Finance.ua:

По состоянию на 1 июня на депозитных счетах в банках размещено 16,5 миллиарда гривен местных бюджетов.

Падение ставок по депозитам, которое прекратилось в период карантина, вскоре продолжится. Банки снизят ставки по депозитам ниже, чем 10%.

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