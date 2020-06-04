Банки снизили ставки по депозитам

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В мае 2020 года средние процентные ставки банков по новым депозитам в гривне для населения составили 11,4% годовых. Это на 0,4 п. п. ниже, чем в апреле (11,8%).
Об этом свидетельствуют данные НБУ.
Ставки по новым депозитам для населения в валюте за май снизились с 2,2% до 1,9%.
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В мае 2020 года ставки по гривневым депозитам для предприятий снизились с 7,3% до 6,3% годовых, по валютным – выросли с 1,3% до 1,8% годовых.
Депозитный портфель банков в мае вырос на 1,4% до 1163 млрд грн, в т. ч. населения вырос на 0,8% до 611 млрд грн, предприятий вырос на 2,3% до 528 млрд грн.
По информации Фонда гарантирования вкладов, 86% украинцев знают о гарантировании вкладов в гривне, и только 59% – о гарантировании вкладов в иностранной валюте.
По состоянию на 1 мая 2020 года общая сумма вкладов физических лиц (в том. ч. физических лиц-предпринимателей) в банках-участниках Фонда гарантирования вкладов составила 524,33 млрд грн.
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