День финансов, 27 мая: антикризисная программа от Кабмина, продажа ж/д билетов, особенности амнистии капиталов

В среду, 27 мая, о налоговых льготах, нулевой декларации и коммуналке.

Антикризисная программа от Кабмина. Кабмин представил госпрограмму стимулирования экономики для преодоления негативных последствий, вызванных COVID-19. Для поддержки экономики были разработаны мероприятия для 6 секторов: промышленность, сельское хозяйство, энергетика, транспорт и инфраструктура, информационно-коммуникационные технологии, сфера услуг.

УЗ открыла продажу билетов. Укрзализныця открыла продажу билетов на поезда по нескольким направлениям. Поезда начнут курсировать с 1 июня. Как отмечают в УЗ, пассажиры будут допускаться в поезда исключительно в защитных масках, и при проверке билетов пассажирам будут измерять температуру. В правительстве также напомнили, что Украина возобновит международное авиасообщение, согласно плану выхода из карантина, с 15 июня.

Налоговые льготы продлили. Владимир Зеленский продлил действие налоговых льгот на период карантина. Предусматривается мораторий на проверки и неприменение штрафов и пени за нарушение налогового законодательства и законодательства по ЕСВ до конца карантина; до 30 июня освобождаются от налогообложения НДФЛ 300% доплаты медикам. Подробнее здесь.

Треть малых предпринимателей лишились более 50% доходов. Об этом свидетельствуют результаты опроса, который проводила ЕБА. Так, 48% удалось сохранить заработную плату персонала в неизменном виде, тогда как 29% были вынуждены сократить размер оплаты труда, а еще 19% – отправить работников в неоплачиваемый отпуск.

👛 Отметим, что дополнительный заработок в условиях самоизоляции получить возможно, даже если вас отправили в отпуск. Например, научившись трейдингу. В этом готова помочь трейдинговая платформа Binomo. На Binomo можно обучиться всем тонкостям трейдинга абсолютно бесплатно на демо-аккаунте с $1000 на счету. А получать прибыль можно также участвуя в турнирах, которые компания регулярно проводит для своих трейдеров.

Нулевая декларация в 2020-м. Ранее Зеленский заявлял, что амнистия капиталов (нулевая декларация) будет в этом году. Сейчас власти обсуждают тонкости ее нововведения. Как отмечается в проекте закона, нулевая декларация позволила бы легализовать скрытые доходы и удержать с них налоги. Так, доход до 100 тыс. грн будет амнистироваться автоматически и без уплаты налогов. Амнистировать нельзя будет деньги, полученные коррупционным или преступным путем. То есть легализовать можно только неучтенный доход, зарплаты в конверте, заработанное в “теневом секторе”, но не украденное.

Новые рекорды цен на газ летом. Председатель правления НАК “Нафтогаз Украины” Андрей Коболев заявил, что в течение июня и июля цена газа увидит рекордно низкие уровни. Как он объяснил, на цену газа в Европе давят избыточные объемы сжиженного природного газа LNG, который поступает из Америки в ЕС, и пандемия коронавируса, которая уменьшила потребление всех ресурсов во всем мире. Соответственно, эти два фактора давят на цену — предложение существенно превышает спрос. Но ближе к осени цена, с большой вероятностью, начнет расти.

Что, если при оформлении субсидии указать недостоверные данные? Если местные органы исполнительной власти обнаружат ложные данные в документах, при которых семья не имеет права на субсидию, со следующего месяца ее лишают помощи. Если же члены семьи не предоставили какую-то информацию и от этого зависел размер субсидии, тогда делается перерасчет и возвращают разницу.

Кстати, про оплату коммуналки. Если вы согласны, что выстаивать очереди в кассу (неважно где – в банке или на почте), чтобы оплатить коммунальные услуги – пережиток прошлого. Это дорого, хлопотно, утомительно, а сегодня еще и небезопасно! Тогда наш новый материал Лучшие карты для оплаты коммуналки ждет именно вас.

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