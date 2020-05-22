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Стало известно, когда Украина возобновит международное авиасообщение

Стало известно, когда Украина возобновит международное авиасообщение

Украина возобновит международное авиасообщение согласно плану выхода из карантина с 15 июня.

Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

Все, кто прилетит в Украину, должны будут пройти самоизоляцию или обсервацию на протяжении 14 дней.

Как сейчас. На данный момент въехать и выехать из Украины уже можно на автомобильном транспорте.

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“Если у вас есть желание выехать в Беларусь или в страны ЕС автомобильным транспортом, вы можете это делать. На сегодняшний день не существует никаких ограничений. Если мы говорим об авиасообщении, то согласно плану выхода из карантина, оно возобновляется с 15 июня. Но я хочу напомнить, что когда человек возвращается в Украину, то согласно установленным нормам он должен пойти на самоизоляцию, установив у себя приложение “Дій вдома”, и пробыть в самоизоляции 14 дней”, – сказал Максим Степанов.

Ранее Finance.ua писал, что аэропорт “Киев” заявил о риске банкротства и просит десятки миллионов на зарплаты.

Справка Finance.ua:

  • С 18 марта в Украине прекращено выполнение всех железнодорожных, авиационных и автобусных междугородних и межобластных пассажирских перевозок.

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По материалам Finance.UA
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