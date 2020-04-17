Сколько будут стоить авиабилеты после возобновления полетов

Все больше предпосылок, что авиабилеты существенно подорожают после снятия карантина и запрета на «несущественные поездки».

Связано это с тем, что авиакомпаниям запретят полностью заполнять самолеты. По-видимому, какое-то время авиакомпании будут придерживаться новых правил рассадки — на расстоянии, пишет Сегодня, ссылаясь на издание The Telegraph.

Продолжение социального дистанцирования означает, что за пустые кресла заплатят авиапассажиры. Если авиакомпаниям разрешат продавать лишь 50% билетов на рейс, затраты авиаперевозчиков увеличатся на 100%, по сравнению с докоронавирусным периодом. Иными словами, за авиабилет туристу придется заплатить в два раза больше. Соответствующее руководство в свое время будет разослано авиакомпаниям.

Однако подобный опыт уже есть. ЭкспертТур уже рассказывал о том, что с 27 марта это уже практикуют Lufthansa и Eurowings. Соседние кресла должны оставаться пустыми. Мера эта временная. И прогнозов по длительности ее применения нет. Однако высказывается предположение, что после отмены ограничений на полеты спрос на авиабилеты взлетит.