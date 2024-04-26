НБУ протестировал модель мгновенных платежей в Украине — Finance.ua
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НБУ протестировал модель мгновенных платежей в Украине

Финтех и Карты
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НБУ протестировал модель мгновенных платежей в Украине
НБУ протестировал модель мгновенных платежей в Украине
Мгновенные платежи в Украине будут запущены через год, но еще в конце 2023 года НБУ внедрил тестовый стенд для тестирования мгновенных платежей.
Об этом рассказал директор департамента платежных систем и инновационного развития НБУ Андрей Поддерегин на конференции XXIV Payments & Security EMA Conference, сообщает «Финансовый клуб».
«Дорожная карта выглядит следующим образом. Уже разработана модель мгновенных платежей. За основу взят стандарт ISO 20 022. Это европейский стандарт, и когда мы вступим в Европейский союз, мы должны уметь работать именно в этом стандарте. И также взята схема SCT Instant — мгновенные переводы в зоне SEPA», — заявил он.

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В рамках дорожной карты введения мгновенных платежей в Украине уже завершено выполнение двух этапов. К концу 2023 г. была разработана модель мгновенных платежей (соответствует подходам ЕС к мгновенным платежам: стандарт сообщений ISO 20 022, схема SCT Inst) и внедрен тестовый стенд для тестирования мгновенных платежей участниками СЭП.
«К тестовому стенду в НБУ на сегодняшний день подключено уже более половины всех банков и разработчиков», — сказал Андрей Поддерегин.
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«В работе» сейчас этапы на 2024 год — первый квартал 2025 года. В этот период состоится:
1) Создание функциональных и технологических спецификаций.
2) Создание составляющих удачного введения мгновенных платежей.
3) Технологическая реализация мгновенных платежей в СЭП.
4) Введение регулирования мгновенных платежей.
До конца декабря 2024 г. ожидается технологическая готовность СЭП 4.1 с функциональностью мгновенных платежей. А в марте 2025 — внедрение мгновенных платежей в Украине.
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Предполагается, что мгновенные платежи будут производиться (включая оповещения пользователей) в течение 10 секунд (целевой показатель — 95% платежей в течение 2 секунд).
Этапы под названием «планируется» начнутся во втором квартале 2025 года:
  • развитие мгновенных платежей: Request to Pay для отправки запросов на инициирование мгновенных платежей; псевдонимы вместо длинного IBAN; централизованный сервис генерирования/валидирования QR-кодов (при необходимости);
  • интеграция с мгновенными платежами в ЕС (SEPA).
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По материалам:
Фінансовий клуб
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