НБУ протестировал модель мгновенных платежей в Украине — Finance.ua

НБУ протестировал модель мгновенных платежей в Украине Сегодня 12:05 — Финтех и Карты

НБУ протестировал модель мгновенных платежей в Украине

Мгновенные платежи в Украине будут запущены через год, но еще в конце 2023 года НБУ внедрил тестовый стенд для тестирования мгновенных платежей.

Об этом рассказал директор департамента платежных систем и инновационного развития НБУ Андрей Поддерегин на конференции XXIV Payments & Security EMA Conference, сообщает «Финансовый клуб».

«Дорожная карта выглядит следующим образом. Уже разработана модель мгновенных платежей. За основу взят стандарт ISO 20 022. Это европейский стандарт, и когда мы вступим в Европейский союз, мы должны уметь работать именно в этом стандарте. И также взята схема SCT Instant — мгновенные переводы в зоне SEPA», — заявил он.

В рамках дорожной карты введения мгновенных платежей в Украине уже завершено выполнение двух этапов. К концу 2023 г. была разработана модель мгновенных платежей (соответствует подходам ЕС к мгновенным платежам: стандарт сообщений ISO 20 022, схема SCT Inst) и внедрен тестовый стенд для тестирования мгновенных платежей участниками СЭП.

«К тестовому стенду в НБУ на сегодняшний день подключено уже более половины всех банков и разработчиков», — сказал Андрей Поддерегин.

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«В работе» сейчас этапы на 2024 год — первый квартал 2025 года. В этот период состоится:

1) Создание функциональных и технологических спецификаций.

2) Создание составляющих удачного введения мгновенных платежей.

3) Технологическая реализация мгновенных платежей в СЭП.

4) Введение регулирования мгновенных платежей.

До конца декабря 2024 г. ожидается технологическая готовность СЭП 4.1 с функциональностью мгновенных платежей. А в марте 2025 — внедрение мгновенных платежей в Украине.

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Предполагается, что мгновенные платежи будут производиться (включая оповещения пользователей) в течение 10 секунд (целевой показатель — 95% платежей в течение 2 секунд).

Этапы под названием «планируется» начнутся во втором квартале 2025 года:

развитие мгновенных платежей: Request to Pay для отправки запросов на инициирование мгновенных платежей; псевдонимы вместо длинного IBAN; централизованный сервис генерирования/валидирования QR-кодов (при необходимости);

интеграция с мгновенными платежами в ЕС (SEPA).

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Фінансовий клуб По материалам:

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