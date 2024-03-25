В ЕС появятся мгновенные банковские переводы: Европарламент принял новые правила — Finance.ua
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В ЕС появятся мгновенные банковские переводы: Европарламент принял новые правила

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В ЕС появятся мгновенные банковские переводы: Европарламент принял новые правила
В ЕС появятся мгновенные банковские переводы: Европарламент принял новые правила
Европарламент проголосовал за введение мгновенных банковских переводов на территории Европейского союза.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.
По новым правилам, все переводы в евро внутри всего Евросоюза должны будут выполняться в течение 10 секунд независимо от дня и времени суток.
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Эта норма коснется и тех государств-членов ЕС, где евро не является национальной валютой. Для них будет предусмотрен более длительный переходный период и сделано исключение для переводов, осуществляемых не в рабочее время.
Кроме того, за мгновенные переводы нельзя будет взимать большую комиссию, чем за обычные.
Новое правило вступит в силу через 20 дней после официальной публикации. В целом финансовые институты внутри ЕС будут иметь 9 месяцев, чтобы подготовиться к включению режима мгновенных переводов, и 18 месяцев — к их отправке.
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Напомним, в декабре 2023 года лидеры стран-членов Европейского союза на саммите в Брюсселе одобрили начало переговоров по вступлению Украины в ЕС.
Отметим, фактически переговоры о вступлении Украины в блок пока не начались, поскольку сейчас ведется скрининг украинского законодательства на соответствие требованиям ЕС, а также формируется переговорная рамка.
Напомним, Национальный банк Украины внес изменения в нормативно-правовые акты по защите прав потребителей, обязав финансовые учреждения предоставлять потребителям больше информации до и после проведения операций, в частности, о порядке погашения кредита и деталях выполнения договора.
По материалам:
РБК-Україна
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