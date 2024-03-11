Переводы сокращаются: Нацбанк назвал сумму среднего денежного перевода в Украине и из-за границы (инфографика) — Finance.ua

Переводы сокращаются: Нацбанк назвал сумму среднего денежного перевода в Украине и из-за границы (инфографика) Сегодня 15:00 — Финтех и Карты

Переводы сокращаются: Нацбанк назвал сумму среднего денежного перевода в Украине и из-за границы (инфографика)

Всего в 2023 году в Украину со всего мира было перечислено около $11,6 млрд.

Об этом свидетельствуют данные Национального банка Украины.

«Традиционно через платежные системы „перевода средств“ в предыдущие довоенные годы поступала примерно четверть от объема всех частных денежных переводов в Украину. Всего в 2023 году, по предварительным данным, в Украину со всего мира было перечислено около 11,6 млрд долл. США в эквиваленте, включая переводы через официальные каналы: банки, международные системы денежных переводов, почтовые отделения и неофициальные — путем передачи денег из рук в руки», — говорится в сообщении.

Инфографика: НБУ

Внутригосударственные переводы

Объем внутригосударственных переводов, осуществленных через платежные системы «перевода средств», в 2023 году составил 728 млрд грн ($19,9 млрд в эквиваленте). Это вдвое больше, чем за 2021 год.

Средняя сумма одного перевода в пределах Украины составила 862 грн.

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Лидером по сумме переводов в пределах Украины была платежная система NovaPay (32% всех внутригосударственных переводов).

Переводы в Украину

В Украину за 2023 год было перечислено $2,6 млрд в эквиваленте. Это на 17% меньше, чем за 2021 год.

Средняя сумма одного такого трансграничного перевода в Украину составила $255.

Наибольшие объемы средств в Украину в прошлом году поступали из:

США (18%);

Израиля (17%);

Италии (15%);

Германии;

Ирландия (5%).

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Лидерами по сумме переводов в Украину были следующие платежные системы:

Western Union (платежная организация — резидент США) — 43,2% всех переводов;

MoneyGram (платежная организация — резидент США) — 21,7% всех переводов;

PrivatMoney (платежная организация — АО КБ «ПриватБанк») — 17,9% всех переводов.

Напомним, ранее заместитель председателя правления Глобус Банка Анна Довгальская напомнила , что во время действия военного положения в Украине разрешены только переводы с карт в иностранной валюте в размере до 100 тысяч гривневого эквивалента в месяц, а с гривневых карт переводы за границу запрещены. Гривневые карты можно использовать только в ограниченных случаях, таких как оплата алиментов, оплата лечения, обучение, транспортировка больных и умерших, покупка товаров критического импорта.

Поэтому из-за этих ограничений объем переводов за границу уменьшился по сравнению с прошлыми годами.

Член Совета НБУ Василий Фурман ранее сообщал , что годовой объем денежных переводов в Украину от трудовых мигрантов с началом полномасштабного вторжения россии уменьшился до 10−12 млрд долларов. До войны цифры были в пределах 12−15 млрд долларов ежегодно.

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