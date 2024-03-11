НБУ работает над ограничением карточных переводов: в Раде рассказали, кого будет касаться — Finance.ua

НБУ работает над ограничением карточных переводов: в Раде рассказали, кого будет касаться Сегодня 19:01 — Финтех и Карты

НБУ работает над ограничением карточных переводов: в Раде рассказали, кого будет касаться

Национальный банк сейчас работает над подготовкой законопроекта об ограничении карточных переводов. Однако они будут касаться лишь незначительной доли безналичных операций граждан.

Об этом заявил глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев в интервью «Укринформу»

«Ограничения не будут касаться 99% безналичных операций, которые совершаются каждым из нас ежедневно. Речь идет только об определенных аномальных операциях, используемых торговцами наркотиками, нелегальными спиртом и табаком, а также представителями нелегального игорного бизнеса для осуществления противоправной деятельности. Это крупные преступные бизнесы», которые пытаются привлечь к своим схемам многих физических лиц", — отметил нардеп.

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По его словам, абсолютное большинство безналичных операций населения типичны. Но нетипична операция, когда пенсионер на свою карточку собирает деньги от 100 незнакомых ему людей.

«На жаргоне преступников это называется „дропер“, когда пенсионер отдает свою карточку как бы „в аренду“ и за небольшой процент аккумулирует на ней поступления от неизвестных людей, а затем перекидывает эти средства преступнику. Это я как пример привел, варианты схем могут быть разные. Таким вот операциям Нацбанк и предлагает противодействовать. Система безналичных расчетов не может использоваться для преступной деятельности, это очевидно. Поэтому позиция НБУ для меня абсолютно понятна», — указал парламентарий.

Он добавил, что аномалии требуют пояснений. Это не значит, что человек не может воспользоваться услугами банков. Если объяснит, откуда и за что эти средства, то счет разблокируется, к владельцу не будет никаких вопросов.

Справка Finance.ua:

в феврале начали активно обсуждать инициативу ограничения карточных переводов. Тогда Гетманцев заявлял, что в Украине могут ввести ограничения на период военного положения для борьбы с «мискодингом»;

член Совета Нацбанка Василий Фурман объяснил, что крупные расчетные банки, руководствуясь нормами действующего законодательства, уже установили определенные ограничения на расчеты картами. Нацбанк рассматривает целесообразность масштабирования практики крупных расчетных операций банков на рынке в целом.

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УНІАН По материалам:

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