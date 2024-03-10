Как выбрать оптимальный тарифный план для банковской карты, чтобы получить максимальную выгоду — Finance.ua

Как выбрать оптимальный тарифный план для банковской карты, чтобы получить максимальную выгоду Сегодня 16:04 — Финтех и Карты

Как выбрать оптимальный тарифный план для банковской карты, чтобы получить максимальную выгоду

При выборе банковской карты необходимо определиться с оптимальным тарифным планом. Благодаря этому можно снизить затраты и извлечь максимальную выгоду от использования карты.

Об этом пишет Финкульт.

Читайте также В Нацбанке назвали средний чек по картам в интернете и магазинах

Для начала нужно проанализировать свои денежные привычки и потребности.

Задайте себе следующие вопросы:

Как часто вы пользуетесь банковской картой?

Какие услуги и возможности вам нужны — бесплатные переводы, программы лояльности?

Затем сравните разные тарифные планы и предложения банков. Важно также обращать внимание на стоимость обслуживания, условия использования карты, включая дополнительные комиссии и расходы.

Читайте также Таскомбанк изменяет тарифы по элитным картам для клиентов Private Banking с 25.03.2024

При выборе тарифного плана банковской карты необходимо внимательно ознакомиться с условиями ее использования и убедиться, что вы можете платить такую ​​сумму. Если это нужно, рассмотрите другие варианты.

Проверьте условия тарифного плана:

какой должен быть минимальный баланс на счете;

есть ли комиссия за использование карты за пределами страны;

какова стоимость снятия денег через банкомат.

Иногда тарифы банковских карт предусматривают ежегодную плату за обслуживание, взимаемую с держателя карты независимо от активности использования карты.

Читайте также Украинцы стали чаще пользоваться банковскими картами

Посчитайте, сколько вы потратите на обслуживание карты в год по предложенному тарифному плану.

Кешбэк и скидки

Некоторые банковские карты предлагают программы кешбэка и скидки в магазинах или во время путешествий.

Перед выбором карты с кешбэком или привилегиями ознакомьтесь с:

ограничениями;

максимальными суммами возврата денег;

обязательными условиями использования.

Финкульт отмечает, что банк обязан уведомить клиента об изменении тарифного плана.

Регулярно проверяйте обновленные условия и тарифы вашего банка, ведь тарифы использования банковских карт могут изменяться со временем.

Понимание дополнительных комиссий и расходов поможет сделать правильный выбор и избежать неприятных сюрпризов.

Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.