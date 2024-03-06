В Нацбанке назвали средний чек по картам в интернете и магазинах — Finance.ua

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В Нацбанке назвали средний чек по картам в интернете и магазинах

Финтех и Карты
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В Нацбанке назвали средний чек по картам в интернете и магазинах
В Нацбанке назвали средний чек по картам в интернете и магазинах
В 2023 году украинцы совершили 7 397,2 млн безналичных операций на сумму 3 980,0 млрд грн (в том числе за рубежом). Доля безналичных операций с использованием платежных карт по сумме в прошлом году достигла 65% в общей сумме операций с платежными картами. За довоенный 2021 год этот показатель составил 61%.
Об этом свидетельствует анализ Национального банка.
Количество операций с использованием платежных карт, эмитированных украинскими банками и финансовыми учреждениями, за 2023 год составило 7 912,5 млн, а их общая сумма — 6 140,8 млрд грн.
Из них в Украине совершено 91,9% от количества и 90,4% от суммы всех сделок с картами.

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За пределами Украины доля операций с платежными картами, эмитированными украинскими эмитентами, составляла 8,1% от количества и 9,6% от суммы всех операций с картами. За довоенный 2021 год доля сделок за рубежом была на уровне 3,8% от количества и 3,7% от суммы.
Инфографика: НБУ
Инфографика: НБУ
Больше всего операций с использованием платежных карт:
  • расчеты в торговой сети — почти 70% (около 5,0 млрд операций). Их доля составила 40,4% всех безналичных операций;
  • переводы с карты на карту — 37,1% (или 1 478,6 млрд грн). Их количество находилось на уровне 10,1% всех безналичных операций.

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Оплата товаров и услуг в интернете в 2023 году составила 18% по количеству и 16% по сумме всех безналичных операций с платежными картами. Это 646,5 млрд грн.
Средняя сумма одной операции в Украине в 2023 году:
  • в торговой сети — 325 грн (в довоенном 2021 году — 238 грн);
  • по переводу с карты на карту — 1972 грн (1512 грн);
  • по оплате товаров и услуг в сети Интернет — 490 грн (395 грн).
Инфографика: НБУ
Инфографика: НБУ
Напомним, в 2023 году приватные денежные переводы в Украину составили 3,8 миллиарда долларов, по данным НБУ. Общий объем поступлений составил 11,5 миллиарда долларов.
Кстати, портал Finance.ua давно анализирует предложения по картам в Украине. Чтобы помочь вам с выбором карты онлайн, у нас на сайте работает специальный сервис. С его помощью можно быстро и комфортно выбрать необходимый именно вам «пластик».

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Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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