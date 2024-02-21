Украинцы стали чаще пользоваться банковскими картами — Finance.ua

Украинцы стали чаще пользоваться банковскими картами Сегодня 12:16 — Финтех и Карты

Украинцы стали чаще пользоваться банковскими картами

Количество активных платежных карт в Украине в 2023 году выросло на 12,6% - с 46,30 млн шт. до 52,12 млн карт, в частности, в четвертом квартале оно увеличилось на 2,16 млн шт., или 4,3%.

Об этом пишет «Интерфакс-Украина» со ссылкой на данные Национального банка.

Банковские карты

Согласно им, больше всего возросло количество карт, эмитентом которых выступают частные украинские банки — на 29,2%, до 11,30 млн, тогда как количество карт банков с иностранным капиталом сократилось на 15,7%, до 3,97 млн.

Этот результат частично объясняется национализацией Сенс Банка, в результате чего количество карт государственных банков (без ПриватБанка) за 2023 год увеличилось на 24,4%, до 8,65 млн, тогда как у лидера рынка, ПриватБанка, — только на 8,9%, до 28,20 млн.

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В результате за прошлый год доля «Привата» на рынке незначительно снизилась — с 55,9% до 54,1%, однако в целом госбанки практически удержали свою позицию: 70,7% всех активных платежных карт на конец 2023 года были выпущены ими, тогда как годом ранее — 70,9%.

В четвертом квартале наибольший прирост карт был зафиксирован у частных и государственных банков: соответственно 0,82 млн шт. и 0,64 млн шт. ПриватБанк смог нарастить их на 0,60 млн шт., тогда как банки с иностранным капиталом — на 0,10 млн шт.

Статистика Нацбанка на конец 2023 года также зафиксировала 8,2 тыс. платежных карт, эмитированных «НоваПей».

Банкоматы

По данным НБУ, за год сектор нарастил количество банкоматов на 0,86 тыс. единиц — до 29,14 тыс. Этот результат обеспечили государственные банки: их банкоматная сеть увеличилась на 1,02 тыс. устройств, до 24,01 тыс., в том числе Привата — на 0,47 тыс., до 17,32 тыс.

Таким образом, доля госбанков на рынке за прошлый год выросла с 81,3% до 82,4%, хотя Привата сократилась с 59,6% до 59,4%. Частные украинские банки в 2023 году увеличили банкоматную сеть на 0,45 тыс. — до 2,13 тыс., тогда как банки с иностранным капиталом сократили ее на 0,60 тыс. — до 3,00 тыс.

POS-терминалы

«Сеть POS-терминалов растет уже полтора года. В IV квартале лидерами прироста были ПриватБанк и частные банки (+16,8 тыс. и +5,4 тыс. соответственно). Второй квартал подряд наращивают свою сеть иностранные банки. „Укрпочта“ и „НоваПэй“ также расширяли сеть POS-терминалов», — говорится в обзоре регулятора.

По его информации, сеть POS-терминалов за год выросла на 101 тыс. ед. — до 469,4 тыс. Наибольший прирост был зафиксирован в ПриватБанке — на 67,6 тыс. ед., до 290,2 тыс., у других госбанков — на 16,1 тыс. ед., до 91,3 тыс. ед.. и в частных — на 14,0 тыс. ед., до 33,3 тыс. ед. Банки с иностранным капиталом, напротив, сократили количество платежных терминалов на 1,1 тыс. ед. — до 43,5 тыс. В частности, в четвертом квартале банки добавили 32,8 тыс. POS-терминалов, в том числе Приват — 16,8 тыс., другие госбанки — 4,9 тыс., частные украинские банки — 5,4 тыс. и банки с иностранным капиталом — 3,3 тыс.

Таким образом, ПриватБанк смог по итогам года нарастить свою долю на рынке POS-терминалов с 60,4 до 61,8%, тогда как другие госбанки суммарно сократили ее с 20.4 до 19,4%.

Суммы платежей картами

Регулятор также отметил активный рост сумм платежей картами в торговых точках в Украине, в частности, за декабрь-2023 они выросли на 33% до показателя декабря-2022 года — до 141,1 млрд грн за рост количества платежей на 36,7% - до 448,1 млн. В то же время в августе-сентябре фиксировалось больше оплат картами — 457,7−454,1 млн, однако сумма их была меньше — 121,5−120,5 млрд грн.

Что касается платежей за границей украинскими картами, то хотя в декабре они сезонно увеличились до 20,4 млрд грн с 18,2 млрд грн в ноябре, годом ранее эти показатели составляли соответственно 24,8 млрд грн и 22,1 млрд грн.

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