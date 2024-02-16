Нацбанк сообщил, когда проведет открытое тестирование э-гривны, и назвал главные цели — Finance.ua

Нацбанк сообщил, когда проведет открытое тестирование э-гривны, и назвал главные цели Сегодня 10:01 — Финтех и Карты

Нацбанк сообщил, когда проведет открытое тестирование э-гривны, и назвал главные цели

Национальный банк Украины готовится ко второму эксперименту по использованию цифровой гривны (э-гривны) до конца 2024 года. Участие в нем смогут принять все желающие.

Об этом сообщил глава Департамента платежных систем и инновационного развития НБУ Андрей Поддерегин в подкасте «Хроники экономики».

Когда проведут пилотный проект

«Мы планируем делать этот пилотный проект открытым. Банковские и небанковские учреждения будут агентами центрального банка по распространению денег, обмену и предоставлению возможности пользователям ими распоряжаться с использованием своих мобильных приложений», — сообщил Поддерегин.

По его словам, в настоящее время НБУ разослал банкам приглашение для участия в пилотном проекте. В дальнейшем те банки, которые подтвердят свое участие, будут приглашать своих клиентов.

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Объем эмиссии э-гривны в Нацбанке объявят после того, как поймут, сколько банков и их клиентов реально захотят принять участие в тестировании э-гривны. Начать второй пилотный проект по использованию э-гривны НБУ планирует во второй половине 2024 года. Ориентировочно, он продлится около полугода.

В рамках эксперимента все желающие протестовать э-гривну смогут обменять на нее свои наличные и безналичные деньги. «Подход, который внедрили в Китае, где раздавали деньги для того, чтобы заинтересовать людей, мы не планируем», — добавил Поддерегин.

Цель эксперимента

По его словам, цель второго эксперимента по использованию цифровых денег центрального банка в Украине — выявить, есть ли спрос на такую ​​форму денег среди населения и существует ли вообще необходимость в ее внедрении. В рамках эксперимента планируется протестировать возможность рассчитываться цифровыми деньгами в режиме офлайн.

Кроме этого, НБУ планирует предусмотреть техническую возможность программирования э-гривны.

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Первый эксперимент по применению э-гривны НБУ провел в 2018 году, став одним из первых центральных банков в мире, начавших тестировать использование цифровых денег. В рамках первого пилотного проекта Нацбанк выпустил 5443 э-гривны, которыми пользовались только работники регулятора.

В общей сложности тогда было совершено 208 операций перевода между э-кошельками, 82 операции пополнения этих кошельков, 42 операции обмена э-гривен на безналичные деньги, 40 операций переводов для нужд военных на Донбассе и 19 операций пополнения мобильного счета (оператора LifeCell).

Справка Finance.ua:

в 2022 году Национальный банк представил проект концепции цифровой гривны, которая призвана выполнять все функции денег и дополнять в этом наличную и безналичную форму гривны;

использование э-гривны, уверен НБУ, должно быть удобным и доступным для всех слоев населения, бизнеса, госорганов и т. д.

Економічна Правда По материалам:

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