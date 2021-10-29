В НБУ рассказали подробности пилотного выпуска е-гривны

НБУ исследует вопрос необходимости широкомасштабной эмиссии электронной гривны.
Об этом рассказал заместитель председателя Нацбанка Ярослав Матузка в интервью FinClub.
«В настоящее время мы совместно с Минцифры, а также другими заинтересованными государственными учреждениями (в частности, Минфином, Минсоцполитики, ГНСУ, Госказначейством, Госфинмониторингом) изучаем оптимальные характеристики е-гривны, юз-кейсы и модели, архитектуру выпуска, технологии», – сказал он.
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Первым этапом проекта должна стать разработка концепции цифровых денег НБУ.
«Это исследовательско-аналитическая работа, в результате которой мы получим определенную бизнес-модель, архитектуру, дизайн, технологию, бухгалтерскую модель и проанализируем влияние электронной гривны на монетарную политику, финансовую стабильность, открытость рынка, изучим и учтем международный опыт», – объяснил Матузка.
Второй этап – новый пилотный проект.
«На основе утвержденной концепции и после соответствующей разработки регуляторных и нормативно-правовых актов будет проведен тестовый/пилотный выпуск и использования е-гривны в открытой экосистеме. Это, в частности, поможет проанализировать эффекты от выпуска цифровых денег центрального банка и принять решение о полноценном выпуске», – рассказал Матузка.
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