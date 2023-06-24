Экономист объяснил риски узаконивания е-гривны — Finance.ua
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Экономист объяснил риски узаконивания е-гривны

Личные финансы
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Экономист объяснил риски узаконивания е-гривны
Экономист объяснил риски узаконивания е-гривны
В Украине могут узаконить цифровые деньги, а именно электронную гривну. Соответствующие заявления появились в Национальном банке Украины, но без конкретных разъяснений.
Об этом рассказал экономист Борис Кушнирук в комментарии Новости.Live.
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«В чем логика того, что может ввести НБУ? Нужно понять, что на сегодняшний день расчеты ведутся по-разному, в определенной степени тоже электронные. Если вы рассчитываетесь картой, то в этом случае в руках денег нет, они на электронном счете. Система учета цифровых валют отличается, и все операции тоже могут отличаться», — сказал экономист.
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По его словам, сейчас люди свободно пересылают друг другу деньги, и они смешиваются на счетах. То есть вы не можете проследить, какая именно 1000 грн из ваших 5000 грн и которую вам прислали, а какие деньги были ваши.
А если говорим о цифровой валюте, то каждую транзакцию можно будет отследить. Все деньги, которые выйдут от человека к человеку, оставят цифровой след. Сколько бы деньги ни гуляли по системе, они будут оставлять след. Любой элемент может быть использован в пользу людей, а может быть взлом. Люди могут стать максимально контролируемыми. Любая операция становится такой, которая может быть проконтролирована НБУ", — сказал экономист.
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По материалам:
Novyny.live
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