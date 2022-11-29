НБУ презентовал проект концепции э-гривны — Finance.ua

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НБУ презентовал проект концепции э-гривны

Финтех и Карты
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НБУ презентовал проект концепции э-гривны
НБУ презентовал проект концепции э-гривны
Национальный банк презентовал проект концепции цифровой гривны, призванной выполнять все функции денег и дополнять в этом наличную и безналичную форму гривны.
Об этом сообщила пресс-служба Национального банка.
Цифровая гривна — это ее электронная форма, эмитентом которой является Национальный банк. Использование э-гривны, убежден НБУ, должно быть удобным и доступным для всех слоев населения, бизнеса, госорганов и т.д. НБУ открыл проект э-гривны в сентябре прошлого года, чтобы изучить целесообразность ее широкомасштабного выпуска в Украине.
В настоящее время НБУ прорабатывает такие возможные варианты использования э-гривны, от которых будут зависеть ее дизайн и основные характеристики:
  1. для розничных безналичных платежей с возможным функционалом «программируемых» денег: для осуществления целевых соцвыплат, снижения расходов бюджета на контроль целевого использования средств, а также использования технологии смарт-контрактов для программирования разнообразной логики расчетов в зависимости от обстоятельств;
  2. использование в сфере, связанной с оборотом виртуальных активов (например, для обмена, обеспечения выпуска и других операций с виртуальными активами);
  3. для обеспечения возможности осуществления трансграничных платежей.

Зачем это

"Разработка и внедрение э-гривны может стать следующим шагом эволюции платежной инфраструктуры Украины, будет способствовать цифровизации экономики, дальнейшему распространению безналичных расчетов, уменьшению их стоимости, росту уровня их прозрачности и повышению доверия к национальной валюте в целом.
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Это может положительно повлиять на обеспечение экономической безопасности и усиление монетарного суверенитета государства, усилит способность Национального банка поддерживать ценовую и финансовую стабильность как залог устойчивого экономического роста", — отмечал заместитель главы Национального банка Алексей Шабан.
Национальный банк продолжает прорабатывать проект концепции э-гривны с участниками платежного рынка, участниками рынка виртуальных активов и государственными органами. По результатам обработки регулятор разработает финальную концепцию э-гривны.
В то же время, как говорит регулятор, Нацбанк, как и большинство центробанков мира, будет подходить к вопросу выпуска собственной цифровой валюты взвешенно и учитывая, в частности, потенциальное влияние ее внедрения на финансовую систему государства.
По материалам:
Finance.ua
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