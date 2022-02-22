До конца года Минцифры запустит пилот е-гривны — Федоров — Finance.ua
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До конца года Минцифры запустит пилот е-гривны — Федоров

Сегодня 09:34
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В Министерстве цифровой трансформации планируют запустить пилот е-гривны до конца этого года.
Об этом министр цифровой трансформации Михаил Федоров рассказал YouTube-каналу «Бегущий Банкир».
«Две недели назад была встреча с главой Нацбанка, где наши команды нам презентовали дорожную карту, которая уже согласована и Нацбанком, и Минфином, и нами. В этом году мы запустим пилот — уже три компании пошли разрабатывать электронную гривну. То есть делать пилоты, кейсы — мы будем выбирать, кто лучше разработает», — сказал Федоров.
«До конца года будет пилот — начнем выплачивать зарплаты: мы планируем в госпредприятии под Минцифрой начать выплачивать е-гривней зарплаты», — добавил министр.
Он объяснил, что будет создан отдельный кошелек.
На вопрос, насколько этот кошелек будет интегрирован с мировыми системами, Федоров ответил:
«Сейчас идет техническая разработка, все эти возможности изучаются, дизайнится сама система. Но есть команда, есть четкий график проекта, в этом году запустим пилот. В следующем — хотим запустить первый реальный кейс с е-гривней».
«Задача — до конца следующего года полностью оттестировать, отпилотировать, чтобы потом запустить это масштабно», — резюмировал он.
Напомним:
Сообщалось, что в Минцифре могут провести эксперимент по выплате заработной платы сотрудникам министерства в электронной гривне.
В Нацбанке положительно оценивают возможность выпуска цифровых денег, способных стать равноценным эквивалентом обычной фиатной гривны.
По материалам: Економічна Правда
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