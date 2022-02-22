До конца года Минцифры запустит пилот е-гривны — Федоров

Сегодня 09:34

В Министерстве цифровой трансформации планируют запустить пилот е-гривны до конца этого года.

Об этом министр цифровой трансформации Михаил Федоров рассказал YouTube-каналу «Бегущий Банкир».

«Две недели назад была встреча с главой Нацбанка, где наши команды нам презентовали дорожную карту, которая уже согласована и Нацбанком, и Минфином, и нами. В этом году мы запустим пилот — уже три компании пошли разрабатывать электронную гривну. То есть делать пилоты, кейсы — мы будем выбирать, кто лучше разработает», — сказал Федоров.

«До конца года будет пилот — начнем выплачивать зарплаты: мы планируем в госпредприятии под Минцифрой начать выплачивать е-гривней зарплаты», — добавил министр.

Он объяснил, что будет создан отдельный кошелек.

На вопрос, насколько этот кошелек будет интегрирован с мировыми системами, Федоров ответил:

«Сейчас идет техническая разработка, все эти возможности изучаются, дизайнится сама система. Но есть команда, есть четкий график проекта, в этом году запустим пилот. В следующем — хотим запустить первый реальный кейс с е-гривней».

«Задача — до конца следующего года полностью оттестировать, отпилотировать, чтобы потом запустить это масштабно», — резюмировал он.

Напомним:

Сообщалось, что в Минцифре могут провести эксперимент по выплате заработной платы сотрудникам министерства в электронной гривне.

В Нацбанке положительно оценивают возможность выпуска цифровых денег, способных стать равноценным эквивалентом обычной фиатной гривны.

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