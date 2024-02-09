Сколько договоров «Зеленая карта» украинцы заключили в 2023 году (инфографика) — Finance.ua

Сколько договоров «Зеленая карта» украинцы заключили в 2023 году (инфографика) Сегодня 18:30 — Страхование

Сколько договоров «Зеленая карта» украинцы заключили в 2023 году (инфографика)

За 2023 год было заключено 1,6 млн штук договоров международного страхования «Зеленая карта», а общая сумма начисленных премий по ним составляет 5 206,61 млн гривен (+27.3% по сравнению с 2022 годом).

Об этом сообщило МТСБУ.

Пятерка лидеров страховщиков-членов по сумме собранных премий по договорам международного страхования:

СК «USG»,

СХ «ТАС»,

СК «Guardian»,

СК «Княжа Виенна Иншуранс групп»

СК «PZU Украина».

Количество урегулированных требований по международным договорам страхования в 2023 году составляет 15 122 штук, а общая сумма возмещения составляет по ним 46,66 млн евро.

Заключить договор международного страхования «Зеленая Карта» можно только с полными членами Бюро, список которых можно посмотреть по ссылке.

Напомним, Комитет Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики рекомендовал принять законопроект № 8300 об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств во втором чтении и в целом.

проблемами, которые должен решить законопроект, являются: Об этом сообщил глава Комитета Даниил Гетманцев. По его словам,

несовершенство процедур расчета и осуществления страховой выплаты по возмещению ущерба, причиненного в результате ДТП;

низкий лимит ответственности страховщика;

государственное регулирование ценообразования по этому виду страхования;

недостаточная эффективность системы управления Моторного (транспортного) страхового бюро;

ограниченная роль государства в контроле за его деятельностью.

Также в течение двух лет после введения Закона в действие предлагается поэтапно увеличить эти суммы за вред, причиненный жизни и здоровью потерпевших, до 1 миллиона гривен на одного потерпевшего и 20 млн гривен на один страховой случай независимо от количества потерпевших, а за вред, причиненный имуществу потерпевших — до 2 млн гривен на один страховой случай независимо от количества пострадавших.

Справка Finance.ua:

Украина, несмотря на войну, остается открытой для иностранных гостей. Однако в страну можно попасть исключительно по сухопутному маршруту. Зеленая карта — это международный полис гражданско-правовой ответственности водителей. Он нужен каждому водителю, который путешествует по странам на собственном авто.

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