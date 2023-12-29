Чи потрібна Зелена картка для в'їзду в Україну — Finance.ua

Чи потрібна Зелена картка для в'їзду в Україну Сьогодні 19:01 — Страхування

Чи потрібна Зелена картка для в'їзду в Україну

Україна, попри війну, залишається відкритою для іноземних гостей. Однак до країни можна потрапити виключно сухопутним маршрутом. Зелена карта — це міжнародний поліс цивільно-правової відповідальності водіїв. Він потрібен кожному водієві, який подорожує країнами на власному авто.

Про це пише Visit Ukraine Today.

Цей поліс дасть змогу компенсувати витрати на лікування або ремонт машини потерпілого в разі ДТП. Також страховий документ необхідний для проходження митного контролю в країнах, які беруть участь у системі Зелена картка. А Україна є однією з учасниць цієї системи, тому поліс потрібен для в'їзду в цю країну.

Які документи ще потрібні?

Варто зазначити, що будь-яких обмежень у зв’язку з введенням воєнного стану на території України для іноземців немає, крім громадян країни-агресора. Проте для в'їзду в Україну потрібно при собі мати такі документи:

1. Чинний закордонний паспорт (громадяни Туреччини та Грузії можуть в'їхати в Україну на підставі ID-картки).

2. Візу (якщо інше не передбачено законом, або з країною не встановлено безвізовий режим).

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3. Підтвердження мети поїздки (документ, що підтверджує родинні зв’язки, запрошення від громадянина України, запрошення на участь у конференціях або інших заходах, заброньований тур, бронювання готелю тощо).

4. Підтвердження наявності достатньої кількості коштів на весь термін перебування в Україні та для повернення в країну походження (для комфортного проживання в Україні в середньому необхідно мати $45 на добу на людину).

5. Страховий поліс, виданий страховою компанією, зареєстрованою в Україні, або іноземною страховою компанією, що має представництво в Україні чи договірні відносини (асистанс).

Скільки може авто на іноземних номерах перебувати в Україні

Варто зазначити, що іноземці, які прибули в Україну, повинні дотримуватися міграційних норм законодавства. Тобто термін перебування на території України для іноземних громадян та осіб без громадянства визначається терміном дії візи, або правилами, передбаченими безвізовим режимом (не більше 90 днів протягом 180 днів).

Для продовження терміну перебування в Україні необхідно завчасно звернутися до органів державної влади (територіальних органів або підрозділів Державної міграційної служби України).

Водночас, згідно з українським законодавством, іноземні громадяни можуть їздити в Україні на автомобілях з іноземними номерами до одного року. Але якщо ви плануєте перебувати в Україні довше, ніж два місяці, — потрібно звернутися в сервісний центр МВС для тимчасової реєстрації авто. Після закінчення річного терміну автомобіль на іноземних номерах повинен виїхати за межі України.

До того ж Зелена картка, за стандартом, видається на термін від 15 днів до одного року.

Зазначимо, що без наявності Зеленої карти вас можуть не впустити на територію України під час митного контролю.

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