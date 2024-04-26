Укрпочта планирует за три месяца полностью автоматизироваться — Finance.ua
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Укрпочта планирует за три месяца полностью автоматизироваться

Фондовый рынок
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Укрпочта планирует за три месяца полностью автоматизироваться
Укрпочта планирует за три месяца полностью автоматизироваться
CEO «Укрпочта» Игорь Смилянский сообщил о трансформациях, которые скоро состоятся в госкомпании.
«Через три месяца компания будет полностью роботизирована, все посылки будут обрабатываться автоматически», — сказал Игорь Смилянский на форуме «НадЛюди» от Forbes.
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По его словам, роботизация позволит обрабатывать 8000 посылок в час, а вручную — до 600.
По его словам, трансформация компании и внедрение новых технологий требует смены людей. Руководитель «Укрпочты» назвал это третьей причиной, по которой с 2016 года за время его руководства в компании сменилось три-четыре команды. Среди других причин: усталость, потому что он требует иногда работать без выходных, как это делает и сам, и новое видение, которое дают новые люди.
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Напомним, ранее Игорь Смилянский сообщал об автоматической сортировке, на которую переходит «Укрпочта», а также открытии терминала «Киев Правый».
Новый терминал сможет обрабатывать 400 тысяч посылок в сутки (5 в секунду). Также «Укрпочта» планировала открыть инновационный терминал «Киев Левый». В планах — Львов, Днепр, Харьков, Хмельницкий, Одесса и еще 14−16 таких терминалов. Это произойдет в течение 3−4 месяцев.
По материалам:
dev.ua
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