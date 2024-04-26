Пенсионный фонд сократил выплату пенсий за последние месяц — Finance.ua

Пенсионный фонд сократил выплату пенсий за последние месяц Сегодня 13:30 — Казна и Политика

Пенсионный фонд сократил выплату пенсий за последние месяц

25 апреля завершено финансирование пенсий за апрель 2024 года. На пенсионные выплаты направлено 60,5 млрд гривен.

Об этом сообщает пресс-служба ПФУ

ПФУ сократил финансирование пенсий на 2,6%, поскольку в марте на пенсии было направлено 62,1 млрд гривен.

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Напомним, размер минимальной пенсии, по сути, является размером прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность. В 2024 году этот показатель увеличили с 2093 грн до 2361 грн.

Как напоминают в Пенсионном фонде, индексация проводится для гражданских, военных пенсионеров, чернобыльцев, получающих страховые выплаты и специальные пенсии.

Справка Finance.ua:

По состоянию на 1 апреля 2024 года средняя пенсия в Украине составила 5743,3 грн — это 147,3 дол. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года средняя пенсионная выплата увеличилась на 9,6% (+505 грн). Однако пенсионеры могут стать первыми жертвами гиперинфляции и бюджетного кризиса, если государство не прибегнет к эффективным мерам в экономике и социальной политике. Об этом написал глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев в Telegram.

по данным ПФУ, средний размер пенсии за квартал вырос на 505,02 грн или на 9,6% до 5 743,27 грн. Количество пенсионеров за последние три месяца сократилось на 361 832 человека до 10 154 705.

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