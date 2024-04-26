Пенсионный фонд сократил выплату пенсий за последние месяц — Finance.ua

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Пенсионный фонд сократил выплату пенсий за последние месяц

Казна и Политика
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Пенсионный фонд сократил выплату пенсий за последние месяц
Пенсионный фонд сократил выплату пенсий за последние месяц
25 апреля завершено финансирование пенсий за апрель 2024 года. На пенсионные выплаты направлено 60,5 млрд гривен.
Об этом сообщает пресс-служба ПФУ.
ПФУ сократил финансирование пенсий на 2,6%, поскольку в марте на пенсии было направлено 62,1 млрд гривен.
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Напомним, размер минимальной пенсии, по сути, является размером прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность. В 2024 году этот показатель увеличили с 2093 грн до 2361 грн.
Как напоминают в Пенсионном фонде, индексация проводится для гражданских, военных пенсионеров, чернобыльцев, получающих страховые выплаты и специальные пенсии.

Справка Finance.ua:

  • По состоянию на 1 апреля 2024 года средняя пенсия в Украине составила 5743,3 грн — это 147,3 дол. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года средняя пенсионная выплата увеличилась на 9,6% (+505 грн). Однако пенсионеры могут стать первыми жертвами гиперинфляции и бюджетного кризиса, если государство не прибегнет к эффективным мерам в экономике и социальной политике. Об этом написал глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев в Telegram.
  • по данным ПФУ, средний размер пенсии за квартал вырос на 505,02 грн или на 9,6% до 5 743,27 грн. Количество пенсионеров за последние три месяца сократилось на 361 832 человека до 10 154 705.

Минимальная зарплата и пенсия в 2024 году

Татьяна Сидорак
Татьяна Сидорак
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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