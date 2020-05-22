Коболев спрогнозировал рекордное падение цен на газ летом

Полноценный запуск рынка природного газа для населения и конкуренция поставщиков позволят украинским домохозяйствам воспользоваться всеми преимуществами низкой цены на природный газ.

Об этом заявил председатель правления НАК “Нафтогаз Украины” Андрей Коболев в эфире программы “На карантине” UA Общественное.

“Мы ожидаем, что в течение июня и июля цена газа увидит рекордно низкие уровни. Работая в этой индустрии, такую низкую цену на хабе я еще не видел. Ожидаем, что летом цена будет сильно колебаться. Думаю, будет падение, но надо понять, что ближе к осени цена, с большой вероятностью, начнет расти”, — отметил Коболев.

Он пояснил, что на цену газа в Европе давят избыточные объемы сжиженного природного газа LNG, который поступает из Америки в ЕС, и пандемия коронавируса, которая уменьшила потребление всех ресурсов во всем мире. Соответственно, эти два фактора давят на цену — предложение существенно превышает спрос.

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“Подготовительная работа к открытию рынка газа для населения проведена еще в прошлом году. Мы ожидали открытия рынка в прошлом году, потом был перенос из-за политических процессов, последняя дата, которая мне известна — открытие рынка должно состояться 1-го июля”, — сказал глава Нафтогаза.

Коболев отметил, что очень важно, чтобы Нафтогаз вместе с регулятором и правительством пришли к согласию относительно полноценного запуска рынка природного газа для населения и украинские домохозяйства почувствовали выгоду от снижения цен на европейских хабах.

Справка Finance.ua: