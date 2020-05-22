Что будет с выплатой субсидий, если обнаружат недостоверные данные

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В марте Кабинет министров принял постановление о назначении жилищных субсидий гражданам, которые потеряли работу в период карантина. А в Министерстве социальной политики заявили, что каждая семья, которая получает субсидию, получит дополнительную компенсацию.
Но если обнаружат ложные данные и обстоятельства, указанные субсидиантом в документах, при которых семья не имеет права на субсидию, со следующего месяца ее лишают предоставленной денежной помощи. Об этом пишет fdlx.com.
В случае, если члены семьи не предоставили какую-то информацию и от этого зависел размер субсидии, например, продали жилое помещение, тогда делается перерасчет и возвращают разницу. Когда при указанных обстоятельствах семья не имела права на субсидию – придется вернуть государству всю сумму полностью.
Что нужно сообщать, чтобы не забрали субсидию:
Ранее Finance.ua писал, сколько в Киеве будет действовать скидка на оплату коммуналки. По словам мэра Виталия Кличко, размер скидки – 10% и действует для тех, кто оплатил услуги до конца месяца. А в Кабмине предупредили украинцев о рисках неуплаты за ЖКУ. Это может привести к сложностям в работе поставщиков.
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