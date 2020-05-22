Что будет с выплатой субсидий, если обнаружат недостоверные данные

В марте Кабинет министров принял постановление о назначении жилищных субсидий гражданам, которые потеряли работу в период карантина. А в Министерстве социальной политики заявили, что каждая семья, которая получает субсидию, получит дополнительную компенсацию.

Но если обнаружат ложные данные и обстоятельства, указанные субсидиантом в документах, при которых семья не имеет права на субсидию, со следующего месяца ее лишают предоставленной денежной помощи. Об этом пишет fdlx.com.

В случае, если члены семьи не предоставили какую-то информацию и от этого зависел размер субсидии, например, продали жилое помещение, тогда делается перерасчет и возвращают разницу. Когда при указанных обстоятельствах семья не имела права на субсидию – придется вернуть государству всю сумму полностью.

Что нужно сообщать, чтобы не забрали субсидию:

изменения состава зарегистрированных в жилом помещении (доме/квартире) членов домохозяйства (арендатор, переселенец) – членов домохозяйства, которые фактически проживают в жилом помещении (доме);

если кто-либо из состава домохозяйства или член семьи в течение года (12 месяцев) перед оформлением жилищной субсидии без обращения сделал покупку или другим законным способом приобрел право собственности на земельный участок, дом/квартиру, транспортное средство (механизм), строительные материалы, другие товары долгосрочного потребления или оплатил (единовременно) любые услуги (кроме медицинских, образовательных и жилищно-коммунальных услуг в соответствии с социальной нормой жилья) на сумму свыше 50 тыс. грн.;

изменения у проживающих в домовладении социального статуса (инвалид, участник боевых действий, мать-одиночка и прочее);

если изменился состав семьи члена домохозяйства;

изменения перечня (количества/числа) получаемых услуг ЖКХ и условий их предоставления;

введение другого перечня расходов на управление многоквартирным домом;

переизбрание управляющего, появление нового исполнителя коммунальных услуг, а также создания иного объединения жильцов;

если кто-то из членов семьи купил автомобиль, с даты выпуска которого прошло менее 5 лет (кроме мопеда).

Ранее Finance.ua писал, сколько в Киеве будет действовать скидка на оплату коммуналки. По словам мэра Виталия Кличко, размер скидки – 10% и действует для тех, кто оплатил услуги до конца месяца. А в Кабмине предупредили украинцев о рисках неуплаты за ЖКУ. Это может привести к сложностям в работе поставщиков.

Справка Finance.ua:

На период карантина увеличены на 50% социальные нормативы пользования электрической энергией, холодной и горячей водой, водоотводом и природным газом для приготовления пищи и подогрева воды.

По состоянию на апрель 2020 года эксперты не прогнозируют роста цен на коммунальные платежи для населения, однако, по состоянию на апрель 2021 года предполагается рост на 10%.

В среднем каждое украинское домохозяйство тратит 8852 грн в месяц. Стоит отметить, что всего в Украине насчитывается более 14 млн домохозяйств.

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