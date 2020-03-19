Украинцам, получающим субсидии, выплатят дополнительные компенсации в связи с карантином (видео)

В Министерстве социальной политики заявили, что каждая семья, которая получает субсидию, получит дополнительную компенсацию.

Об этом на пресс-брифинге заявила глава Минсоцполитики Марина Лазебная.

«На ближайшем заседании правительства мы будем предлагать к принятию решение, которым хотим установить дополнительно компенсацию расходов для 3 миллионов домохозяйств, которые сегодня получают субсидию на оплату отдельных коммунальных услуг в период карантина», — сообщила Лазебная.

По ее словам, это будет возможно сделать путем увеличения на 50% социальных нормативов пользования электроэнергией, природным газом для приготовления пищи, подогрева воды, использования горячей и холодной воды. Каждая семья, получающая субсидию, получит дополнительную компенсацию за эти расходы.

В среднем размер субсидии должен вырасти на 300 гривен.

Кроме этого, правительство планирует упростить процесс получения субсидии для тех украинцев, которые потеряют работу из-за карантина.

Справка Finance.ua:

Ранее В Министерстве социальной политики планировали за счет повышения социальных льгот покрыть расходы населения на коммунальные услуги в период карантина.

Государственные исполнители на время карантина и в течение 30 дней после него не будут выселять принудительно людей за коммунальные долги и не будут взимать ипотечные задолженности.

Механизм субсидий предусматривает компенсацию расходов гражданам на оплату жилищно-коммунальных услуг и рассчитан на то, чтобы применять гибкий индивидуальный подход для расчета субсидий.

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