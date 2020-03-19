Украинцам, получающим субсидии, выплатят дополнительные компенсации в связи с карантином (видео)

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В Министерстве социальной политики заявили, что каждая семья, которая получает субсидию, получит дополнительную компенсацию.
Об этом на пресс-брифинге заявила глава Минсоцполитики Марина Лазебная.
«На ближайшем заседании правительства мы будем предлагать к принятию решение, которым хотим установить дополнительно компенсацию расходов для 3 миллионов домохозяйств, которые сегодня получают субсидию на оплату отдельных коммунальных услуг в период карантина», — сообщила Лазебная.
По ее словам, это будет возможно сделать путем увеличения на 50% социальных нормативов пользования электроэнергией, природным газом для приготовления пищи, подогрева воды, использования горячей и холодной воды. Каждая семья, получающая субсидию, получит дополнительную компенсацию за эти расходы.
В среднем размер субсидии должен вырасти на 300 гривен.
Кроме этого, правительство планирует упростить процесс получения субсидии для тех украинцев, которые потеряют работу из-за карантина.
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