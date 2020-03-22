Безработным на время карантина назначат жилищные субсидии

Кабинет министров принял постановление о назначении жилищных субсидий гражданам, потерявшим работу в период карантина.

Об этом написал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале.

Кабмин поддержал инициативу назначения жилищных субсидий гражданам, потерявшим работу в период карантина.

Как безработному получить субсидию:

зарегистрироваться в службе занятости;

это возможно сделать онлайн.

Кроме того, на время карантина Правительство увеличивает субсидии для оплаты ЖКУ в среднем на 300 грн. Механизм должен заработать после принятия Верховной Радой закона о Стабилизационном Фонде.

Текстом постановления также запрещается в период карантина лишать граждан жилищных субсидий. Главы ОГА с органами местного самоуправления должны обеспечить соблюдение этих условий.

Справка Finance.ua:

В Министерстве социальной политики “заявили”: https:https://news.finance.ua/ua/news/-/467520/ukrayintsyam-yaki-otrymuyut-subsydiyi-vyplatyat-dodatkovi-kompensatsiyi-u-zvyazku-z-karantynom-video, что каждая семья, которая получает субсидию, получит дополнительную компенсацию.

В Министерстве социальной политики планируют за счет повышения социальных льгот покрыть расходы населения на коммунальные услуги в период карантина.

Ранее в Минсоцполитики сообщили, кто еще кроме пенсионеров получит по 1000 гривен.

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