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Как долго в Киеве будет действовать скидка на оплату коммуналки

Как долго в Киеве будет действовать скидка на оплату коммуналки

Скидка на оплату коммунальных услуг будет действовать до конца карантина. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Размер скидки – 10%. Действует для тех, кто оплатил услуги до конца месяца.

“Льготный период оплаты услуг продлится до конца ограничительных мер. Мы начали только первый этап ослабления. Если до пандемии скидка 10% действовала только для тех, кто заплатит до 20 числа месяца, то теперь эта скидка действует для всех, кто оплатит до конца месяца”, – заявил Кличко.

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Ранее Finance.ua писал, что в Кабмине предупредили украинцев о рисках неуплаты за ЖКУ. Это может привести к сложностям в работе поставщиков.

Справка Finance.ua:

  • На период карантина увеличены на 50% социальные нормативы пользования электрической энергией, холодной и горячей водой, водоотводом и природным газом для приготовления пищи и подогрева воды.
  • По состоянию на апрель 2020 года эксперты не прогнозируют роста цен на коммунальные платежи для населения, однако, по состоянию на апрель 2021 года предполагается рост на 10%. Такие данные содержатся в консенсус-прогнозе “Украина в 2020-2021 годах: последствия пандемии”, который обнародован на сайте Минэкономики.

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По материалам Finance.UA
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