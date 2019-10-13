Коммуналка и еда: на что украинцы тратят свои доходы

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
В среднем каждое украинское домохозяйство тратит 8852 грн в месяц. Стоит отметить, что всего в Украине насчитывается более 14 млн домохозяйств, на каждое из которых приходится 2 человека.
Об этом сообщает Государственная служба статистики в отчете за І квартал 2019 года.
Читайте также: Инфляция в Украине: как изменились цены в сентябре
Доходы. По данным Госстата, доходы одного домохозяйства из двух человек насчитывают 10 тыс. грн, совокупные доходы (доходы от продажи недвижимости или имущества и т. п.) – 11 тыс. грн.
Источники доходов:
• зарплата – составляет 61,7% всех доходов;
• пенсия – 19%;
• предпринимательская деятельность – 6,8%;
• материальная помощь родственников – 4,8%;
• прочие доходы-1,2%;
• алименты – 0,3%.
Затраты. Наибольшие расходы одного домохозяйства в Украине приходятся на:
• еда – 4325 грн, или 43,8% совокупных расходов;
• жилье и оплата коммуналки – 2126 грн, или 21,6%;
• непродовольственные товары – 2998 грн, или 30,4%.
К последней категории Госстат причисляет не только товары, но и услуги. Среди них украинцы чаще всего тратят свои доходы на такие:
• здравоохранение – 426 грн, или 4,3% доходов;
• транспорт – 386 грн, или 3,9%;
• связь – 246 грн, или 2,5%;
• отдых и культура – 140 грн, или 1,4%;
• образование – 121 грн, или 1,2%;
• рестораны и гостиницы – 174 грн, или 1,8%.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Военный сбор предлагают отменитьВчера, 11:01 - 4748 13
В Николаеве почти вдвое выросли цены на проезд в электротранспортеВчера, 08:30 - 955 11
Столичные власти планируют построить метро до Пущи-ВодицыВчера, 07:22 - 2763 8
Судьям ВС хотят урезать зарплатыВчера, 15:51 - 846 6
Метро на Троещину смогут построить через 3-5 лет - КличкоВчера, 13:22 - 613 5
Должностные оклады предлагают устанавливать по-новомуВчера, 14:03 - 13871 2
Военный сбор предлагают отменитьВчера, 11:01 - 4748 13
За что могут лишить выплат при перерасчете субсидийВчера, 13:00 - 2191
Ryanair объявил осеннюю распродажу билетов от 10 евроВчера, 15:30 - 2125
Где получить 30 % годовых в гривне?Вчера, 15:04 - 2044
Hymer анонсировал первый беспилотный дом на колесах (видео)13.10.2019, 12:10 - 849
Aston Martin показал самую дорогую модель в своей истории (фото, видео)09.10.2019, 12:10 - 1201
Sony представила новый смартфон (фото)08.10.2019, 11:10 - 1987
Suzuki показала свой новый миниатюрный кроссовер (фото)05.10.2019, 12:10 - 2309 1
Маск официально представил космический корабль Starship30.09.2019, 11:10 - 2324