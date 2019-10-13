Коммуналка и еда: на что украинцы тратят свои доходы

В среднем каждое украинское домохозяйство тратит 8852 грн в месяц. Стоит отметить, что всего в Украине насчитывается более 14 млн домохозяйств, на каждое из которых приходится 2 человека.

Об этом сообщает Государственная служба статистики в отчете за І квартал 2019 года.

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Доходы. По данным Госстата, доходы одного домохозяйства из двух человек насчитывают 10 тыс. грн, совокупные доходы (доходы от продажи недвижимости или имущества и т. п.) – 11 тыс. грн.

Источники доходов:

• зарплата – составляет 61,7% всех доходов;

• пенсия – 19%;

• предпринимательская деятельность – 6,8%;

• материальная помощь родственников – 4,8%;

• прочие доходы-1,2%;

• алименты – 0,3%.

Затраты. Наибольшие расходы одного домохозяйства в Украине приходятся на:

• еда – 4325 грн, или 43,8% совокупных расходов;

• жилье и оплата коммуналки – 2126 грн, или 21,6%;

• непродовольственные товары – 2998 грн, или 30,4%.

К последней категории Госстат причисляет не только товары, но и услуги. Среди них украинцы чаще всего тратят свои доходы на такие:

• здравоохранение – 426 грн, или 4,3% доходов;

• транспорт – 386 грн, или 3,9%;

• связь – 246 грн, или 2,5%;

• отдых и культура – 140 грн, или 1,4%;

• образование – 121 грн, или 1,2%;

• рестораны и гостиницы – 174 грн, или 1,8%.

Справка Finance.ua:

С июля 2019 года прожиточный минимум в Украине на одного человека составляет 1936 гривен, а в проект госбюджета на 2020 год Кабмин заложил прожиточный минимум в 2027 гривен.