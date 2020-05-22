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Зеленский анонсировал нулевую декларацию в 2020-м: кто должен показать доходы

Зеленский анонсировал нулевую декларацию в 2020-м: кто должен показать доходы

Владимир Зеленский заявлял, что амнистия капиталов (нулевая декларация) будет в этом году. Сейчас власти обсуждают тонкости нововведения, однако ее модель уже разработана, оформлена в виде законопроекта, который зарегистрирован в парламенте.

Главные пункты законопроекта №1232:

  • доход до 100 тыс. грн будет амнистироваться автоматически и без уплаты налогов;
  • амнистировать нельзя деньги, полученные коррупционным или преступным путем. То есть легализовать можно только неучтенный доход, зарплаты в конверте, заработанное в “теневом секторе”, но не украденное;
  • с недвижимости, валюты, прав интеллектуальной собственности, прав на имущество юридических лиц, авто нужно будет заплатить налог в 5%;
  • со всей прочей собственности придется заплатить налог в 10%;
  • если деньги потратили на покупку ОВГЗ – придется заплатить налог в 2,5%;
  • все легализованные деньги нужно положить в банк минимум на год;
  • декларации будут заполняться добровольно, а поданную информацию нельзя использовать для того, чтобы привлечь налогоплательщика к ответственности.

На своей пресс-конференции Зеленский заявил, что сейчас «слуги народа» обсуждают ставку на недвижимость (хотят ее снизить).

Финансовый аналитик Владимир Мазуренко рассказал, что идея нулевой декларации и амнистии капитала верна, но только в сочетании с последующим усилением контроля. Если украинцы будут понимать, что они и далее смогут скрывать свои активы безнаказанно, стимулировать их к легализации будет сложно.

Цель законопроекта:

  • нулевая декларация позволила бы легализовать скрытые доходы и удержать с них доходы;
  • избавить государство от необходимости тратить большие ресурсы на поиск скрытых активов.

Справка Finance.ua:

  • Как сообщал председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев, закон об особенностях применения специального декларирования за нарушение физическими лицами налогового и другого законодательства (об амнистии капиталов) необходимо принять в текущем году и ввести в действие с 1 января 2021 года.
  • В Минюсте напомнили, что срок подачи ежегодных деклараций завершается 31 мая. Минюст рекомендует не откладывать представление электронной декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления, до последнего дня.
По материалам Обозреватель
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