Зеленский анонсировал нулевую декларацию в 2020-м: кто должен показать доходы

Владимир Зеленский заявлял, что амнистия капиталов (нулевая декларация) будет в этом году. Сейчас власти обсуждают тонкости нововведения, однако ее модель уже разработана, оформлена в виде законопроекта, который зарегистрирован в парламенте.

Главные пункты законопроекта №1232:

доход до 100 тыс. грн будет амнистироваться автоматически и без уплаты налогов;

амнистировать нельзя деньги, полученные коррупционным или преступным путем. То есть легализовать можно только неучтенный доход, зарплаты в конверте, заработанное в “теневом секторе”, но не украденное;

с недвижимости, валюты, прав интеллектуальной собственности, прав на имущество юридических лиц, авто нужно будет заплатить налог в 5%;

со всей прочей собственности придется заплатить налог в 10%;

если деньги потратили на покупку ОВГЗ – придется заплатить налог в 2,5%;

все легализованные деньги нужно положить в банк минимум на год;

декларации будут заполняться добровольно, а поданную информацию нельзя использовать для того, чтобы привлечь налогоплательщика к ответственности.

На своей пресс-конференции Зеленский заявил, что сейчас «слуги народа» обсуждают ставку на недвижимость (хотят ее снизить).

Финансовый аналитик Владимир Мазуренко рассказал, что идея нулевой декларации и амнистии капитала верна, но только в сочетании с последующим усилением контроля. Если украинцы будут понимать, что они и далее смогут скрывать свои активы безнаказанно, стимулировать их к легализации будет сложно.

Цель законопроекта:

нулевая декларация позволила бы легализовать скрытые доходы и удержать с них доходы;

избавить государство от необходимости тратить большие ресурсы на поиск скрытых активов.

Справка Finance.ua:

Как сообщал председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев, закон об особенностях применения специального декларирования за нарушение физическими лицами налогового и другого законодательства (об амнистии капиталов) необходимо принять в текущем году и ввести в действие с 1 января 2021 года.