Зеленский анонсировал нулевую декларацию в 2020-м: кто должен показать доходы

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Владимир Зеленский заявлял, что амнистия капиталов (нулевая декларация) будет в этом году. Сейчас власти обсуждают тонкости нововведения, однако ее модель уже разработана, оформлена в виде законопроекта, который зарегистрирован в парламенте.
Главные пункты законопроекта №1232:
На своей пресс-конференции Зеленский заявил, что сейчас «слуги народа» обсуждают ставку на недвижимость (хотят ее снизить).
Финансовый аналитик Владимир Мазуренко рассказал, что идея нулевой декларации и амнистии капитала верна, но только в сочетании с последующим усилением контроля. Если украинцы будут понимать, что они и далее смогут скрывать свои активы безнаказанно, стимулировать их к легализации будет сложно.
Цель законопроекта:
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