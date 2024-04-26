В «Киевтеплоэнерго» пришли с обысками — Finance.ua

В «Киевтеплоэнерго» пришли с обысками Сегодня 12:47

В «Киевтеплоэнерго» пришли с обысками

Сегодня, 26 апреля, на предприятие критической инфраструктуры КП «Киевтеплоэнерго» с обысками пришли сотрудники Печерского управления полиции Главного управления Национальной полиции в г. Киеве и Службы безопасности Украины.

Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

Отмечается, что обыски связаны с определением Печерского суда по делу о закупке важных для работы предприятия запчастей, якобы выполненных с нарушениями.

«В результате действий правоохранителей, работники предприятия, от которых зависит работа критически важных объектов столицы, оказались заблокированы в зданиях и не могут в полной мере выполнять свою непосредственную работу», — сообщили в КГГА.

В КГГА отметили, что постоянные обыски, тем более с процессуальными нарушениями, создают угрозу срыва технологических процессов выработки электроэнергии и тепла.

«Вмешательство в управление критически важными объектами столицы и блокирование работы персонала может привести к нарушению схем работы теплоэнергетической инфраструктуры Киева и повлиять на процесс предоставления услуг киевлянам. Кроме того, это негативно влияет на работников, большинство из которых выполняет работу в опасных условиях, ведь энергообъекты столицы враг не прекращает атаковать», — добавили в КГГА.

Предприятие готово сотрудничать с правоохранителями и предоставлять всю необходимую информацию. Однако призывает правоохранителей действовать в соответствии с законом и условиями военного положения и не допустить перебоев в работе объектов критической инфраструктуры.

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