Какими должны быть доходы украинцев в 2025 году — Finance.ua

Какими должны быть доходы украинцев в 2025 году

Для обычных украинцев сегодня вопрос доходов очень важен. Люди должны зарабатывать достаточно, чтобы покрывать базовые потребности, ощущать экономическую независимость и сокращать коррупцию.

Об этом рассказал глава парламентского комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев в интервью «Новости.Live».

По его словам, низкие зарплаты, в том числе врачей и других специалистов, часто стимулируют коррупционные практики. Чтобы страна обладала сильная экономика, нужен многочисленный и обеспеченный средний класс.

Коррупция ограничивает возможности повышения пенсий и социальных выплат, а теневая экономика забирает сотни миллиардов гривен ежегодно, которые могли бы улучшить жизнь граждан.

С 2019 года власти работают над тем, чтобы доходы украинцев стали сопоставимы с европейскими, а люди не искали работу за границей.

«Доходы украинцев должны быть достойными. Доходы украинцев должны быть средними в Евросоюзе. Доходы украинцев должны быть такими, чтобы люди возвращались, а не смотрели на европейские страны», — отмечает Гетманцев.

Пример других стран показывает, что системные реформы и борьба с коррупцией помогают экономике расти. Украина тоже может попасть в 30 стран по уровню благосостояния, если будет соблюдать четкую долгосрочную стратегию.

Как государство может улучшить благосостояние украинцев

Даже в политической системе с вызовами есть возможности для стабильного развития. К примеру, евроинтеграционные законы принимаются быстро и без споров.

По словам эксперта, экономика пострадала из-за войны, особенно металлургия. Но проблемы начались еще раньше, из-за распила заводов вместо развития производства.

Сегодня нужен системный план восстановления, приоритеты:

ІТ-сфера;

креативные индустрии;

сельское хозяйство;

энергетика и транспорт;

оборонно-промышленный комплекс

Новые законодательные инициативы как Defense City и Diia. City создают условия для инноваций и дополнительных налоговых поступлений. Цель — интегрировать украинскую экономику в европейские производственные цепи. Даже если страна не производит готовые автомобили, она может производить компоненты для них и зарабатывать деньги, создавая рабочие места.

