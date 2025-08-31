Какими должны быть доходы украинцев в 2025 году — Finance.ua

Какими должны быть доходы украинцев в 2025 году
Для обычных украинцев сегодня вопрос доходов очень важен. Люди должны зарабатывать достаточно, чтобы покрывать базовые потребности, ощущать экономическую независимость и сокращать коррупцию.
Об этом рассказал глава парламентского комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев в интервью «Новости.Live».
По его словам, низкие зарплаты, в том числе врачей и других специалистов, часто стимулируют коррупционные практики. Чтобы страна обладала сильная экономика, нужен многочисленный и обеспеченный средний класс.
Коррупция ограничивает возможности повышения пенсий и социальных выплат, а теневая экономика забирает сотни миллиардов гривен ежегодно, которые могли бы улучшить жизнь граждан.
С 2019 года власти работают над тем, чтобы доходы украинцев стали сопоставимы с европейскими, а люди не искали работу за границей.
«Доходы украинцев должны быть достойными. Доходы украинцев должны быть средними в Евросоюзе. Доходы украинцев должны быть такими, чтобы люди возвращались, а не смотрели на европейские страны», — отмечает Гетманцев.
Пример других стран показывает, что системные реформы и борьба с коррупцией помогают экономике расти. Украина тоже может попасть в 30 стран по уровню благосостояния, если будет соблюдать четкую долгосрочную стратегию.
Как государство может улучшить благосостояние украинцев
Даже в политической системе с вызовами есть возможности для стабильного развития. К примеру, евроинтеграционные законы принимаются быстро и без споров.
По словам эксперта, экономика пострадала из-за войны, особенно металлургия. Но проблемы начались еще раньше, из-за распила заводов вместо развития производства.
Сегодня нужен системный план восстановления, приоритеты:
- ІТ-сфера;
- креативные индустрии;
- сельское хозяйство;
- энергетика и транспорт;
- оборонно-промышленный комплекс
Новые законодательные инициативы как Defense City и Diia. City создают условия для инноваций и дополнительных налоговых поступлений. Цель — интегрировать украинскую экономику в европейские производственные цепи. Даже если страна не производит готовые автомобили, она может производить компоненты для них и зарабатывать деньги, создавая рабочие места.
