Как эффективно контролировать доходы и расходы: практические советы — Finance.ua

Как эффективно контролировать доходы и расходы: практические советы

Ведение учета доходов и расходов помогает контролировать бюджет, откладывать средства и избегать ненужных покупок.

Как эффективно контролировать собственные финансы, рассказывают специалисты «Финкульта».

Практические советы

1. Выберите удобный инструмент. Это может быть мобильное приложение, Excel или Google таблицы. Также подойдет обычная тетрадь или блокнот. Важно, чтобы этот инструмент всегда был под рукой.

2. Фиксируйте все расходы. Записывайте, куда вы тратите деньги, каждый день или хотя бы раз в 2−3 дня, чтобы увидеть реальную картину.

Не забывайте даже и о мелких покупках (перекусах, подписках, такси). В результате они формируют до 20−30% ежемесячных расходов.

3. Разделите расходы по категориям:

основной источник дохода (зарплата, стипендия, пенсия);

дополнительные поступления (кешбэк, подработка).

По результатам месяца — анализируйте долю каждой категории в общих затратах. Это позволяет выявить неэффективные затраты и потенциал для экономии.

С этой информацией вы сможете оценить: есть ли зависимость от одного источника, или стоит искать дополнительные варианты.

4. Составьте список источников дохода. Кроме зарплаты, учитывайте подработки, подарки, аренду, кешбэки и стипендии — иногда доходов больше, чем кажется.

5. Установите цели и ограничения. Например: тратить на досуг не более 15% дохода во избежание импульсивных покупок.

Сделайте учет своей ежедневной рутиной: заполняйте ежедневник расходов каждый вечер перед сном или по понедельникам после кофе. Так привычка закрепляется лучше.

Что дает регулярный учет затрат:

общая картина движения денег;



планирование сбережений и больших затрат;

контроль над долговой нагрузкой;

чувство финансовой уверенности.

