Как выбрать удобный способ ведения бюджета: полезные советы — Finance.ua

Как выбрать удобный способ ведения бюджета: полезные советы

Как выбрать удобный способ ведения бюджета: полезные советы
Как выбрать удобный способ ведения бюджета: полезные советы
Ведение собственного бюджета — это не только цифры в таблицах, но и способ мышления, который помогает лучше понять собственные финансовые приоритеты и контролировать затраты.
Специалисты «Финкульта» рассказывают, как выбрать удобный способ ведения бюджета.

Для ценителей порядка и структуры

Если вам нравится четкость во всем, то выбирайте Excel или Google таблицы.
А для тех, кто ценит письменные записи, вариантом может стать обычная тетрадь или блокнот.

Для тех, кто не хочет каждый день считать

Ежедневные подсчеты — это не про вас? Попробуйте метод «конвертов» — распределите средства по категориям сразу после получения:
  • 50% - на нужды;
  • 30% - на желаемое;
  • 20% - на сбережения.

Контроль в смартфоне

Если телефон — ваша «правая рука», воспользуйтесь мобильными приложениями: они автоматически подсчитывают расходы, посылают напоминания и формируют финансовую аналитику. Это удобно для начинающих.

Хотите визуализировать

Сделайте доску записи для распределения денег на категории.
На что обратить внимание при выборе метода ведения бюджета:
  • избранный метод должен подходить именно вам. Если уже через неделю вы бросаете таблицы или забываете о приложении, значит, стоит попробовать другой вариант;
  • определите, сколько времени готовы уделять учету: несколько минут в день — выбирайте простые методы, каждую неделю вы выделяете отдельное время на финансы — можно совмещать несколько инструментов: приложение + таблица для анализа;
  • тестируйте. Менять подходы — это нормально, однако выделите хотя бы две недели на тестирование одного способа. После этого можно делать выводы и адаптировать систему.
