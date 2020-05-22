0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 26 0

Кабмин презентовал программу стимулирования экономики для преодоления последствий коронавируса

Кабмин презентовал программу стимулирования экономики для преодоления последствий коронавируса

Кабмин представил госпрограмму стимулирования экономики для преодоления негативных последствий, вызванных COVID-19.

Об этом сообщается на сайте Кабмина.

«Программой предусмотрена реализация около 230 мероприятий, многие из которых уже введены. Это фактически дорожная карта, сформированная по предложениям министерств, регионов, аналитических центров, ассоциаций, бизнеса и ведущих экспертов. Инициативы направлены на улучшение доступа к финансам, доступа к рынкам, совершенствование регулирования, содействие модернизации, устойчивому развитию отраслей и борьбу с безработицей», – отметил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игорь Петрашко.

Цель программы. Внедрение комплексной системы мер по стабилизации и устойчивому развитию экономики Украины, росту занятости населения путем сохранения существующих и стимулирования создания новых рабочих мест.

Программа состоит из трех разделов. Раздел 1 содержит краткосрочные инициативы в ответ на COVID-19: гарантирование безопасного функционирования экономики; поддержка отраслей экономики и защита их товаров, работ и/или услуг от их импортных альтернатив, которые поставляются на территорию Украины, с учетом международных договоров и обязательств Украины.

Для поддержки экономики были разработаны мероприятия для 6 секторов: промышленность, сельское хозяйство, энергетика, транспорт и инфраструктура, информационно-коммуникационные технологии, сфера услуг (торговля, гостинично-ресторанное дело, образование, креативные индустрии, личные услуги).

Поддержка отраслей экономики должна сопровождаться введением общих функциональных мероприятий, которые усилят секторальные инициативы. Функциональные направления включают поддержку МСБ, стимулирование международной торговли, привлечение инвестиций, развитие инноваций, развитие рынка труда, разумное регулирование экономической деятельности.

Читайте важные советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграм-канале Finance_ukr 🤫

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Все, что мы знаем про:Кабмин
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.