Кабмин презентовал программу стимулирования экономики для преодоления последствий коронавируса

Кабмин представил госпрограмму стимулирования экономики для преодоления негативных последствий, вызванных COVID-19.

Об этом сообщается на сайте Кабмина.

«Программой предусмотрена реализация около 230 мероприятий, многие из которых уже введены. Это фактически дорожная карта, сформированная по предложениям министерств, регионов, аналитических центров, ассоциаций, бизнеса и ведущих экспертов. Инициативы направлены на улучшение доступа к финансам, доступа к рынкам, совершенствование регулирования, содействие модернизации, устойчивому развитию отраслей и борьбу с безработицей», – отметил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игорь Петрашко.

Цель программы. Внедрение комплексной системы мер по стабилизации и устойчивому развитию экономики Украины, росту занятости населения путем сохранения существующих и стимулирования создания новых рабочих мест.

Программа состоит из трех разделов. Раздел 1 содержит краткосрочные инициативы в ответ на COVID-19: гарантирование безопасного функционирования экономики; поддержка отраслей экономики и защита их товаров, работ и/или услуг от их импортных альтернатив, которые поставляются на территорию Украины, с учетом международных договоров и обязательств Украины.

Для поддержки экономики были разработаны мероприятия для 6 секторов: промышленность, сельское хозяйство, энергетика, транспорт и инфраструктура, информационно-коммуникационные технологии, сфера услуг (торговля, гостинично-ресторанное дело, образование, креативные индустрии, личные услуги).

Поддержка отраслей экономики должна сопровождаться введением общих функциональных мероприятий, которые усилят секторальные инициативы. Функциональные направления включают поддержку МСБ, стимулирование международной торговли, привлечение инвестиций, развитие инноваций, развитие рынка труда, разумное регулирование экономической деятельности.

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