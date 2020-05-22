Как получить дополнительный заработок в условиях самоизоляции

Последние месяцы украинцам приходится жить в условиях самоизоляции. Без массовых спортивных и культурных мероприятий, с закрытыми школами, университетами, ТРЦ.

Для кого-то все это – ограничения, а для кого-то, наоборот, возможности. Ведь один из «побочных эффектов» введенных мер – это свободное время, которого у многих сегодня с избытком. Его можно использовать, просто сидя дома у телевизора. А можно с пользой и выгодой – заняться самообразованием и зарабатывать деньги. Как именно? Например, научившись трейдингу.

В этом поможет трейдинговая платформа Binomo. Она дает возможность зарабатывать на торговле различными активами людям с любым достатком и опытом – как новичкам, так и опытным трейдерам.

Суть трейдинга в том, что вы заключаете сделку на изменение цены актива в краткосрочной перспективе. Активом может быть валюта, фондовые индексы, акции, товарные фьючерсы, криптовалюты. Если ваш прогноз оказался верным, то вы получаете прибыль.

Рассмотрим на примере, как это работает. Допустим, вы спрогнозировали, что в течение ближайшей минуты евро подорожает относительно доллара и инвестировали $100 в соответствующий актив.

Если курс вырастет (неважно на сколько), вы получите назад $180 – свои $100 и $80 прибыли. Если курс не сдвинется, вы получите назад $100, ну, и, если валюта, наоборот, подешевеет, то назад вы не получите ничего.

Это простой пример, который показывает, в чем суть трейдинга. Чтобы разобраться в нем детальнее, разумеется, придется потратить какое-то время.

Но это будет интересно, поскольку на Binomo можно обучиться всем тонкостям трейдинга абсолютно бесплатно на демо-аккаунте с $1000 на счету, который позволит начать торговать без рисков.

Это своего рода торговый тренажер. Он предоставляет доступ ко всему функционалу площадки, помогает тестировать собственные торговые стратегии и осваивать трейдинг без стартовых вложений.

В торговле активами на Binomo есть и другие плюсы.

Вы можете одновременно торговать различными активами, воплощая в жизнь разные стратегии.

Низкий порог входа. Начальные инвестиции доступны каждому трейдеру: минимальный объем депозита – $10, а сделки могут заключаться на сумму от $1.

Минимальное время экспирации (момент взаиморасчетов между участниками сделки) на Binomo – 1 минута. Это значит, что вы сможете получать прибыль практически моментально. Вообще трейдер может выбирать удобное для себя время экспирации.

Получать прибыль также можно, участвуя в турнирах, которые компания регулярно проводит для своих трейдеров. Они бывают бесплатными и платными.

У первых призовой фонд, как правило, составляет сотни долларов, которые потом распределяется между участниками. Больших денег на них, конечно, не заработать, но их можно рассматривать как приятный бонус и дополнительный ресурс для тренировок и обучения торгам. Призовой фонд платных турниров составляет уже в десятки тысяч долларов.

С Binomo можно получить премиум-подписку Netflix или HBO , а также доступ к премиальным играм на платформе Steam.

Что до недостатков, то он, пожалуй, один, зато присутствует всегда – это риск. Нужно осознавать то, что ваша сделка может быть неудачной и вы понесете убытки. Но если заниматься трейдингом системно, следить за экономическими новостями и тенденциями рынков, иметь свою чёткую торговую стратегию, то можно прилично зарабатывать.

Не даром для многих трейдинг торговыми активами уже давно является стабильным источником дохода.

В целом трейдинг – полезный и интересный способ заработка, который подарит вам неповторимые эмоции и ценный опыт, позволит не просто пережить самоизоляцию, но и заработать в ее условиях.

Конечно же, только в том случае, если вы выберете для этого надежную трейдинговую платформу. Ту, которая уже не первый год предлагает услуги клиентам, имеет низкий порог входа в инвестицию и отзывчивую службу поддержки. И первое, что тут приходит на ум – Binomo.