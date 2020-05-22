Налоговые льготы продлили на период карантина

Президент Владимир Зеленский продлил действие налоговых льгот на период карантина. Глава государства подписал соответствующий законопроект №3329-п “О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законы Украины по поводу дополнительной поддержки налогоплательщиков на период осуществления мероприятий, направленных на предотвращение возникновения и распространения коронавирусной болезни (COVID-19)”.

Об этом свидетельствуют данные на сайте Верховной рады.

Что предусмотрено законом:

до 30 июня освобождаются от налогообложения налогом на доходы физических лиц ( НДФЛ ) 300% доплаты медикам (но без потерь для местных бюджетов);

помощь по частичной безработице освобождается от обложения НДФЛ и военным сбором;

возможность получать пособие по частичной безработице для ФЛП .

до конца последнего месяца карантина приостановлены сроки рассмотрения жалоб налогоплательщиков и продлили освобождение от штрафов и пени за просрочку потребительского кредита;

ФЛП освобождаются от уплаты единого социального взноса ( ЕСВ ) за себя до 31 мая;

мораторий на проверки и неприменение штрафов и пени за нарушение налогового законодательства и законодательства по ЕСВ до конца карантина;

продлевается и упрощенная процедура капитализации банков.

Справка Finance.ua:

Верховная Рада на внеочередном заседании 17 марта поддержала законопроект, которым отменила уплату ЕСВ для физлиц-предпринимателей на время карантина в связи с коронавирусом.

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства предоставило разъяснение о моратории на проверки бизнеса во время карантина.

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