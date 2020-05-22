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Налоговые льготы продлили на период карантина

Налоговые льготы продлили на период карантина

Президент Владимир Зеленский продлил действие налоговых льгот на период карантина. Глава государства подписал соответствующий законопроект №3329-п “О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законы Украины по поводу дополнительной поддержки налогоплательщиков на период осуществления мероприятий, направленных на предотвращение возникновения и распространения коронавирусной болезни (COVID-19)”.

Об этом свидетельствуют данные на сайте Верховной рады.

Что предусмотрено законом:

  • до 30 июня освобождаются от налогообложения налогом на доходы физических лиц (НДФЛ) 300% доплаты медикам (но без потерь для местных бюджетов);
  • помощь по частичной безработице освобождается от обложения НДФЛ и военным сбором;
  • возможность получать пособие по частичной безработице для ФЛП.
  • до конца последнего месяца карантина приостановлены сроки рассмотрения жалоб налогоплательщиков и продлили освобождение от штрафов и пени за просрочку потребительского кредита;

Антикризисная инструкция от Finance.ua

  • ФЛП освобождаются от уплаты единого социального взноса (ЕСВ) за себя до 31 мая;
  • мораторий на проверки и неприменение штрафов и пени за нарушение налогового законодательства и законодательства по ЕСВ до конца карантина;
  • продлевается и упрощенная процедура капитализации банков.

Справка Finance.ua:

  • Верховная Рада на внеочередном заседании 17 марта поддержала законопроект, которым отменила уплату ЕСВ для физлиц-предпринимателей на время карантина в связи с коронавирусом.
  • Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства предоставило разъяснение о моратории на проверки бизнеса во время карантина.

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По материалам Finance.UA
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