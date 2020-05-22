Налоговые льготы продлили на период карантина

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Президент Владимир Зеленский продлил действие налоговых льгот на период карантина. Глава государства подписал соответствующий законопроект №3329-п “О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законы Украины по поводу дополнительной поддержки налогоплательщиков на период осуществления мероприятий, направленных на предотвращение возникновения и распространения коронавирусной болезни (COVID-19)”.
Об этом свидетельствуют данные на сайте Верховной рады.
Что предусмотрено законом:
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