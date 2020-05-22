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Треть малых предпринимателей лишились более 50% доходов - опрос

Треть малых предпринимателей лишились более 50% доходов - опрос

Треть предпринимателей лишились 50-75% доходов. 44% понесли потери на 50%.

Об этом говорится в опросе, проведенном Европейской Бизнес Ассоциацией среди участников проекта Unlimit Ukraine.

Задолженность. Компании сообщают о значительном росте дебиторской задолженности.

  • 7% предприятий рассматривают вариант закрытия.
  • 14% не произошло никаких изменений в работе или даже вырос доход.

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Большинству компаний, а именно 48% удалось сохранить заработную плату персонала в неизменном виде, тогда как 29% были вынуждены сократить размер оплаты труда, а еще 19% – отправить работников в неоплачиваемый отпуск.

Персонал. В неизменном составе оставили 59% предприятий. 33% компаний коснулось сокращение. 6% даже сейчас ищут новых сотрудников.

Напомним, почти у 6% украинцев с начала карантина появились большие долги. У 60% украинцев за время карантина не появилось долгов.

Справка Finance.ua:

  • Чтобы достичь докарантинного уровня развития, по мнению 20% компаний, понадобится шесть месяцев, также 36% компаний понесли до 20% потерь от доходов.

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По материалам Економічна Правда
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