Укрзализныця открыла продажу билетов на первые направления по Украине

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Укрзализныця открыла продажу билетов на поезда по нескольким направлениям по территории Украины.
Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий в Telegram.
Когда будут курсировать поезда: с 1 июня.
Какие направления доступны:
Продажа билетов открыта на 50% мест в поездах, кроме поезда №8/7 Одесса-Харьков, где продается 100% мест (согласно постановлению КМУ №392).
Как купить билет:
Безопасность:
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