0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 499 0

Укрзализныця открыла продажу билетов на первые направления по Украине

Укрзализныця открыла продажу билетов на первые направления по Украине

Укрзализныця открыла продажу билетов на поезда по нескольким направлениям по территории Украины.

Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий в Telegram.

Когда будут курсировать поезда: с 1 июня.

Какие направления доступны:

  • №721/722 и №726 / 725 Киев – Харьков;
  • №763/764 Киев – Одесса;
  • №711/712 Киев – Константиновка;
  • №740/739 Киев – Кривой Рог
  • №8/7 – Одесса-Харьков;
  • №20/19 – Лисичанск-Киев;
  • №53/54-Днепр-Одесса;
  • №63/64-Харьков-Киев;
  • №105/106-Киев-Одесса;
  • №791/792-Киев-Кременчуг;
  • №81/82-Харьков-Новоалексеевка;
  • №125/126-Киев-Константиновка;
  • №10/9 – Киев-Мариуполь.

Продажа билетов открыта на 50% мест в поездах, кроме поезда №8/7 Одесса-Харьков, где продается 100% мест (согласно постановлению КМУ №392).

Как купить билет:

  • Через онлайн сервисы: страницу УЗ или мобильное приложение;
  • Через кассы, которые начали работу с 8:00 27 мая.

Безопасность:

  • пассажирам, которые будут обращаться в железнодорожные кассы без средств индивидуальной защиты, в частности масок, билеты продаваться не будут;
  • пассажиры будут допускаться в поезда исключительно в защитных масках;
  • при проверке билетов пассажирам также будут измерять температуру;
  • стюарды должны быть обеспечены средствами индивидуальной защиты;
  • перед и после каждого рейса будет проводиться санитарная обработка вагонов.

Читайте важные советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграм-канале Finance_ukr 🤫

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.