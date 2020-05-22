Укрзализныця открыла продажу билетов на первые направления по Украине

Укрзализныця открыла продажу билетов на поезда по нескольким направлениям по территории Украины.

Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий в Telegram.

Когда будут курсировать поезда: с 1 июня.

Какие направления доступны:

№721/722 и №726 / 725 Киев – Харьков;

№763/764 Киев – Одесса;

№711/712 Киев – Константиновка;

№740/739 Киев – Кривой Рог

№8/7 – Одесса-Харьков;

№20/19 – Лисичанск-Киев;

№53/54-Днепр-Одесса;

№63/64-Харьков-Киев;

№105/106-Киев-Одесса;

№791/792-Киев-Кременчуг;

№81/82-Харьков-Новоалексеевка;

№125/126-Киев-Константиновка;

№10/9 – Киев-Мариуполь.

Продажа билетов открыта на 50% мест в поездах, кроме поезда №8/7 Одесса-Харьков, где продается 100% мест (согласно постановлению КМУ №392).

Как купить билет:

Через онлайн сервисы: страницу УЗ или мобильное приложение;

Через кассы, которые начали работу с 8:00 27 мая.

Безопасность:

пассажирам, которые будут обращаться в железнодорожные кассы без средств индивидуальной защиты, в частности масок, билеты продаваться не будут;

пассажиры будут допускаться в поезда исключительно в защитных масках;

при проверке билетов пассажирам также будут измерять температуру;

стюарды должны быть обеспечены средствами индивидуальной защиты;

перед и после каждого рейса будет проводиться санитарная обработка вагонов.

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