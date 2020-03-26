День финансов, 31 марта: закон о рынке земли, штрафы за несоблюдение самоизоляции, отсрочка для еврономеров

Вторник, 31 марта. О законах, штрафах и ценах.

Принят закон о рынке земли. В ночь с 30 на 31 марта депутаты поддержали законопроект № 2178-10. Запустить рынок земли планируют 1 июля 2021 года. В предыдущей редакции планировали с 1 октября 2020 года. Как неоднократно повторял Зеленский, принятие “земельного закона” – одно из условий увеличения программы МВФ. Вот основные положения закона. Позднее на сайте Рады зарегистрировали два проекта постановлений об отмене решения парламента относительно принятия закона о рынке земли.

Шмыгаль пугает дефолтом. Без внешней поддержки международных финансовых организаций в Украине возможен дефолт. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. По его словам, “Конечно, мы в первую очередь должны направлять деньги на защиту жизни и здоровья наших граждан, а не на погашение внешних долгов. Поэтому без поддержки международных финансовых организаций для того, чтобы погасить внешние и внутренние долги, наверное, нам придется просто упасть в пропасть дефолта”, – сказал Шмыгаль.

Планы по индексации пенсий. Как заявил премьер-министр, Минсоцполитики проводит перерасчет и ищет возможность проиндексировать пенсии уже в апреле. Ранее индексацию планировали провести в мае. В Пенсионном фонде также отметили, что если пенсионные выплаты задерживают, то необходимо обращаться в контакт-центр Пенсионного фонда.

В столице за несоблюдение самоизоляции будут штрафовать. В Киеве начал работу специальный мониторинговый центр, который будет контролировать соблюдение режима самоизоляции. Как заявил Кличко, за нарушение правил будут штрафовать от 17 тыс. грн. В то же время, в МВД отмечают, что отсутствие медицинской маски на улице или приготовление шашлыков в парке или где-либо в разрешенном месте не является основанием для штрафа.

Кстати, про изменения в налогообложении во время карантина. В новом видео на YouTube-канале Finance.ua Глава комитета по вопросам налогового и таможенного права Национальной ассоциации адвокатов Украины Яков Воронин подробно рассказывает, какие налоговые изменения для бизнеса уже ввели, и что меняется в этом направлении в связи с продлением карантина.

Владельцев еврономеров пока не будут штрафовать. Как отмечает Закарпатская таможня, в связи с установлением карантина, лица, ответственные за соблюдение режима временного ввоза, должны обращаться в таможню ввоза ТС с письменным заявлением на продление срока временного ввоза. Временно ввезенные транспортные средства личного пользования могут использоваться на таможенной территории Украины исключительно гражданами, которые ввезли указанные транспортные средства в Украину, для их личных нужд.

Бензин должен подешеветь. Антимонопольный комитет анонсировал новые меры в кампании, которые помогут удешевить бензин на 3-5 грн. АМКУ встретится с руководителями сетей АЗС, работающих под брендами WOG, OKKO, Ukrnafta, Socar, UPG для снижения цен.