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Принят закон о рынке земли: что важно знать

Принят закон о рынке земли: что важно знать

В ночь с 30 на 31 марта 2020 года народные депутаты Украины поддержали законопроект № 2178-10 “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об обороте земель сельскохозяйственного назначения” во время внеочередного заседания.

За проголосовало 259 депутатов. Из них 206 с партии “Слуга народа”. 23 голоса – партия “Европейская солидарность”. Партия “Голос” – 13 нардепов. Депутатская группа “Доверие” – 12 и 5 голосов от внефракционных.

Против – лишь 24, и воздержались 3 нардепа. 29 народных избранников не брали участия в голосовании.

Напомним, как неоднократно повторял Президент Украины Владимир Зеленский, принятие “земельного закона” – одно из условий увеличения программы МВФ. С его слов, Украина договорилась с МВФ об увеличении программы до 10 млрд долларов.

Сроки запуска рынка земли: 1 июля 2021 года. В предыдущей редакции планировали с 1 октября 2020 года

Основные положения № 2178-10:

  • допуск иностранцев к покупке земли на территории Украины будет возможен только после принятия соответствующего решения на общенациональном референдуме. Юридическим лицам, участниками которых являются граждане государства-агрессора, физическим лицам, в отношении которых применены санкции, запрещается покупать землю даже при условии проведения референдума;
  • иностранным гражданам запрещается покупка земельных участков в 50-км зоне от государственной границы Украины, независимо от решения референдума.
  • земли сельскохозяйственного назначения государственной и коммунальной собственности продаваться не будут;
  • до 1 января 2024 года приобретать землю смогут только физические лица-граждане Украины. С 1 января 2024 года покупать землю разрешат украинским юридическим лицам в концентрации не более 10 тыс. га.
  • концентрация земли в одни руки в первые два года после запуска земельной реформы ограничена площадью 100 га;
  • расчет за покупку участков будет производиться только в безналичной форме;
  • цена продажи участков сельскохозяйственного назначения не может быть ниже их нормативной денежной оценки. Данная норма будет действовать до 1 января 2030 года;
  • арендаторы земель, работающие на них с правом пользования не позднее чем с 2010 года, могут выкупить землю с рассрочкой до 10 лет по цене нормативной денежной оценке таких участков и без проведения земельных торгов. Право собственности покупатель получает после первого платежа.
  • банки могут быть собственниками земельных участков в рамках взыскания залога. Такие участки должны быть отчуждены на торгах в течение двух лет.
По материалам Finance.UA
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