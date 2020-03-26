Принят закон о рынке земли: что важно знать

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В ночь с 30 на 31 марта 2020 года народные депутаты Украины поддержали законопроект № 2178-10 “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об обороте земель сельскохозяйственного назначения” во время внеочередного заседания.
За проголосовало 259 депутатов. Из них 206 с партии “Слуга народа”. 23 голоса – партия “Европейская солидарность”. Партия “Голос” – 13 нардепов. Депутатская группа “Доверие” – 12 и 5 голосов от внефракционных.
Против – лишь 24, и воздержались 3 нардепа. 29 народных избранников не брали участия в голосовании.
Напомним, как неоднократно повторял Президент Украины Владимир Зеленский, принятие “земельного закона” – одно из условий увеличения программы МВФ. С его слов, Украина договорилась с МВФ об увеличении программы до 10 млрд долларов.
Сроки запуска рынка земли: 1 июля 2021 года. В предыдущей редакции планировали с 1 октября 2020 года
Основные положения № 2178-10:
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