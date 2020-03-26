Антимонопольный комитет анонсировал удешевление бензина еще на 3-5 грн

Антимонопольный комитет анонсировал новые меры в кампании по приведению цен на нефтепродукты до обоснованного уровня.

Об этом говорится в сообщении АМКУ.

АМКУ встретится с руководителями сетей АЗС, работающих под брендами WOG, OKKO, Ukrnafta, Socar, UPG по уменьшению цен.

Цель встреч – получить разъяснения по ценообразованию на нефтепродукты и соответствию стоимости, указанной на автозаправках, тем изменениям, которые претерпел рынок в последние месяцы: падение цен на нефть и крупный опт, колебания курса гривны и т.д.

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Напомним, 10 марта 2020 г. АМКУ предупредил владельцев сетей АЗС о пристальном внимании к ценам на бензин, поскольку в начале марта произошел обвал цен на сырую нефть на мировом рынке и это должно сказаться на производных товарах.

Сегодня Антимонопольный комитет констатирует, что продолжается снижение цен на автозаправках.

“Приветствуя такую ​​реакцию участников рынка на предыдущие рекомендации, Комитет вместе с тем получает данные от аналитических агентств, которые указывают на имеющийся потенциал к еще большему снижению цены. Например, для бензина марки А-95 оправданным может быть снижение еще на 3-5 гривен”, – говорится в сообщении.

Справка Finance.ua: