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Антимонопольный комитет анонсировал удешевление бензина еще на 3-5 грн

Антимонопольный комитет анонсировал удешевление бензина еще на 3-5 грн

Антимонопольный комитет анонсировал новые меры в кампании по приведению цен на нефтепродукты до обоснованного уровня.

Об этом говорится в сообщении АМКУ.

АМКУ встретится с руководителями сетей АЗС, работающих под брендами WOG, OKKO, Ukrnafta, Socar, UPG по уменьшению цен.

Цель встреч – получить разъяснения по ценообразованию на нефтепродукты и соответствию стоимости, указанной на автозаправках, тем изменениям, которые претерпел рынок в последние месяцы: падение цен на нефть и крупный опт, колебания курса гривны и т.д.

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Напомним, 10 марта 2020 г. АМКУ предупредил владельцев сетей АЗС о пристальном внимании к ценам на бензин, поскольку в начале марта произошел обвал цен на сырую нефть на мировом рынке и это должно сказаться на производных товарах.

Сегодня Антимонопольный комитет констатирует, что продолжается снижение цен на автозаправках.

“Приветствуя такую ​​реакцию участников рынка на предыдущие рекомендации, Комитет вместе с тем получает данные от аналитических агентств, которые указывают на имеющийся потенциал к еще большему снижению цены. Например, для бензина марки А-95 оправданным может быть снижение еще на 3-5 гривен”, – говорится в сообщении.

Справка Finance.ua:

  • Сегодня, 31 марта средняя цена бензина на заправках: А98 – 30,49 грн, А95+ – 23,24 грн, А95 – 24,09 грн, А92 – 23,97 грн, ДТ – 22,56 грн, газ – 9,98 грн.
По материалам Finance.UA
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