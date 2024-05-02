Главный конкурент Samsung Galaxy Ring готов к запуску по цене $299 — Finance.ua

Главный конкурент Samsung Galaxy Ring готов к запуску по цене $299 Сегодня 02:59 — Фондовый рынок

Главный конкурент Samsung Galaxy Ring готов к запуску по цене $299

Компания Amazfit известна своими доступными, но надежными фитнес-трекерами и смарт-часами. В январе компания вступила в гонку умных колец с Amazfit Helio, опередив Samsung Galaxy Ring. Теперь, через несколько месяцев, умное кольцо Helio наконец-то готово к выпуску в США.

Amazfit Helio стоимостью 299 долларов изготовлен из титанового сплава и весит менее 4 граммов. Его можно будет приобрести в США с 15 мая либо в комплекте с Amazfit Cheetah Pro или Amazfit T-Rex Ultra, либо как отдельную покупку на официальном сайте Amazfit. Компания заявляет, что кольцо лучше использовать со смарт-часами Amazfit благодаря бесперебойной синхронизации информации между устройствами.

Компания сообщает, что кольцо Helio будет доступно в ограниченном количестве размеров, но в будущем будут добавлены дополнительные.

Что касается функций отслеживания здоровья, Amazfit говорит, что кольцо Helio лучше подходит для отслеживания восстановления и сна. «Близость датчика к пульсу пользователя позволяет еще более точно измерять данные о состоянии здоровья, что приводит к непревзойденному мониторингу восстановления, анализа и рекомендаций, когда данные сравниваются в приложении Zepp для спортсменов, стремящихся получить каждое конкурентное преимущество», — пишет компания в своем пресс-релизе.

Кольцо будет собирать и предоставлять статистические данные, такие как оценка сна, время полного восстановления, содержание кислорода в крови, вариабельность частоты сердечных сокращений во сне и частота сердечных сокращений в состоянии покоя. Кольцо Helio также имеет водонепроницаемость 10ATM, поэтому его безопасно носить во время большинства видов спорта и упражнений.

В паре с Amazfit Cheetah Pro или Amazfit T-Rex Ultra кольцо Helio можно будет приобрести за $149. В скором времени компания также объявит цены на пакетные предложения.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.