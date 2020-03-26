Если не будет внешней поддержки: Шмыгаль пугает дефолтом

Без внешней поддержки международных финансовых организаций в Украине возможен дефолт, но правительство делает все возможное, чтобы страна оставалась финансово стабильной.

Об этом Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сказал в эфире программы “Свобода слова”, отвечая на вопрос, действительно ли Украину ждет дефолт, если Рада не проголосует необходимые законопроекты для получения финансовой помощи от МВФ и если Фонд не предоставит такую ​​поддержку.

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“Конечно, мы в первую очередь должны направлять деньги на защиту жизни и здоровья наших граждан, а не на погашение внешних долгов. Поэтому без поддержки международных финансовых организаций для того, чтобы погасить внешние и внутренние долги, наверное, нам придется просто упасть в пропасть дефолта, это очень страшный сценарий для нашей страны, мы не хотим его, не предвидим такого развития событий и сделаем все возможное, чтобы страна оставалась стабильной финансово, имела экономическую стратегию выхода и преодоления последствий коронавирусной инфекции”, – сказал Шмыгаль.

Он добавил, что в современных условиях важно сотрудничать со всеми донорами, а не только с МВФ.

“Мы работаем также со Всемирным банком, с Европейским Союзом, с Европейским банком реконструкции и развития и другими финансовыми учреждениями, которые могут поддержать Украину финансово. Сегодня, например, Европейский Союз выделил 80 миллионов евро на поддержку Украины в борьбе с коронавирусом. Это тоже положительная новость”, – сказал Шмыгаль.