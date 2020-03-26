0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 307 0

Если не будет внешней поддержки: Шмыгаль пугает дефолтом

Если не будет внешней поддержки: Шмыгаль пугает дефолтом

Без внешней поддержки международных финансовых организаций в Украине возможен дефолт, но правительство делает все возможное, чтобы страна оставалась финансово стабильной.

Об этом Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сказал в эфире программы “Свобода слова”, отвечая на вопрос, действительно ли Украину ждет дефолт, если Рада не проголосует необходимые законопроекты для получения финансовой помощи от МВФ и если Фонд не предоставит такую ​​поддержку.

Читайте также: Украина не может работать полгода, экономику надо запускать – премьер

“Конечно, мы в первую очередь должны направлять деньги на защиту жизни и здоровья наших граждан, а не на погашение внешних долгов. Поэтому без поддержки международных финансовых организаций для того, чтобы погасить внешние и внутренние долги, наверное, нам придется просто упасть в пропасть дефолта, это очень страшный сценарий для нашей страны, мы не хотим его, не предвидим такого развития событий и сделаем все возможное, чтобы страна оставалась стабильной финансово, имела экономическую стратегию выхода и преодоления последствий коронавирусной инфекции”, – сказал Шмыгаль.

Он добавил, что в современных условиях важно сотрудничать со всеми донорами, а не только с МВФ.

“Мы работаем также со Всемирным банком, с Европейским Союзом, с Европейским банком реконструкции и развития и другими финансовыми учреждениями, которые могут поддержать Украину финансово. Сегодня, например, Европейский Союз выделил 80 миллионов евро на поддержку Украины в борьбе с коронавирусом. Это тоже положительная новость”, – сказал Шмыгаль.

По материалам УКРИНФОРМ
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Все, что мы знаем про:Кабмин
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.