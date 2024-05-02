Разработчики из Китая представили инновационного робота-гуманоида, который выполняет домашние дела — Finance.ua

Разработчики из Китая представили инновационного робота-гуманоида, который выполняет домашние дела Сегодня 04:10 — Технологии&Авто

Разработчики из Китая представили инновационного робота-гуманоида, который выполняет домашние дела

Китайская компания Astribot представила работу S1, управляемого искусственным интеллектом. Гуманоид может двигаться со скоростью до 10 м/с и переносить грузы весом до 10 кг.

В презентационном видео гуманоид быстро и точно переставляет предметы на столе: скорости движений достаточно, чтобы выдернуть скатерть из бокалов вина и не упустить ни одного из них.

Робот отличается не только скоростью, но и точностью движений: он открывает вино, аккуратно очищает огурец, переворачивает продукты на сковороде и пишет надписи каллиграфическим почерком.

Видео также показывает, что робот очень хорошо имитирует движения человека, что означает, что он быстро учится новым навыкам.

Компания Astribot — китайский стартап, основанный в 2022 году в Шэньчжэне, на разработку работа ушло около года. Ожидается, что S1 поступит в продажу позже в этом году. Пока не ясно, как хорошо робот перемещается в пространстве: видео показывает только движения верхних конечностей.

noworries По материалам:

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