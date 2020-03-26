В Раде зарегистрировали проекты постановлений, блокирующих подписание закона о рынке земли

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Внефракционные народные депутаты Оксана Савчук и Антон Поляков зарегистрировали в Верховной Раде проекты постановлений об отмене решения парламента относительно принятия закона о рынке земли.
Соответствующие документы (№2178-10-П и №2178-10-П1) обнародованы на сайте ВР 31 марта.
В пояснительной записке к проекту постановления №2178-10-П, автором которой является Антон Поляков, отмечается, что во время принятия парламентом указанного решения было допущено нарушение ряда требований Конституции Украины и Регламента Верховной Рады относительно процедуры принятия парламентом законов. Так, Поляков отмечает, что вопреки нормам статей 116 и 118 Регламента, главным комитетом не подготовлена дополнительная сравнительная таблица с учетом предложений (поправок) народных депутатов, которые не были включены в сравнительную таблицу законопроекта, который предлагается для принятия во втором чтении.
Кроме того, инициатор проекта постановления обращает внимание на то, что, согласно части 2 статьи 114 Регламента, Рада после принятия законопроекта за основу может принять решение о принятии законопроекта в целом при условии соблюдения требований Регламента.
«Однако во время рассмотрения проекта закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения» во время пленарного заседания 31 марта 2020 года народными депутатами был высказан ряд замечаний к содержанию законопроекта, однако в нарушение норм Регламента указанные замечания были проигнорированы Председателем Верховной Рады, и законопроект был поставлен на голосование в целом», – акцентируется в пояснительной записке.
Затем Поляков отмечает, что, согласно ч. 1 ст. 48 Регламента, решения Рады могут быть отменены парламентом до подписания соответствующего акта Председателем ВР.
В то же время в карточке проекта постановления №2178-10-П1, инициированного Оксаной Савчук, по состоянию на 13:00, отсутствуют пояснительная записка и другие сопроводительные документы.
Тем временем в карточке законопроекта о рынке земли отмечается, что он принят как закон 30 марта и готовится на подпись.
В соответствии со статьей 48 Регламента ВР, в случае нарушения установленной Регламентом процедуры при рассмотрении и голосовании проекта закона, народные депутаты могут обратиться к председательствующему на пленарном заседании с соответствующим заявлением. Председательствующий должен безотлагательно принять меры для устранения нарушений или провести по решению Рады повторное голосование без обсуждения.
В случае, если прекращение нарушения Регламента не обеспечено, народные депутаты в течение двух рабочих дней подают Председателю ВР соответствующее заявление и одновременно вносят проект постановления об отмене решения парламента о принятии закона, постановления или иного акта в целом.
Спикер, его первый заместитель или заместитель направляет этот проект постановления в день его внесения Регламентному комитету для предварительного рассмотрения и внесения предложений. Комитет в срочном порядке, но не позднее чем за три дня со дня получения проекта постановления с учетом календарного плана работы сессии ВР, готовит заключение о целесообразности его принятия или отклонения. Далее Рада без голосования о включении в повестку дня рассматривает его на пленарном заседании. Решение об отмене результатов голосования за закон, постановление или иной акт в целом принимается большинством голосов народных депутатов от конституционного состава ВР.
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