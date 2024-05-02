Apple готовит большое обновление для Safari — Finance.ua

Apple готовит большое обновление для Safari 02.05.2024, 00:36 — Технологии&Авто

Apple готовит большое обновление для Safari

Apple готовит масштабное обновление для Safari. Браузер получит новый ИИ-интеллектуальный поиск и расширенные функции блокировки контента.

Об этом сообщает AppleInsider.

По информации источников, браузер будет называться Safari 18 и будет представлен в этом году вместе с операционными системами iOS 18 и macOS 15, которые будут анонсированы на ежегодной конференции WWDC 10 июня.

ИИ-инструмент «Интеллектуальный поиск», готовящийся в рамках обновления, не включается автоматически в тестовых сборках Safari 18, а требует ручной активации в меню управления страницами.

Источники предполагают, что после включения инструмент использует технологию искусственного интеллекта Apple на устройствах, в частности модель Ajax.

Выбирая ключевые фразы, программное обеспечение LLM от Apple определяет предложения, которые дают объяснения или описывают структуру объектов в зависимости от текста, о котором идет речь. Повторяющиеся в тексте слова и ключевые предложения распознаются как темы текста.

Также пользователям потенциально предложат функцию «Веб-резинка», которая позволит удалять определенные части страниц по своему усмотрению: баннерную рекламу, изображение, текст или даже целые разделы страниц.

Утверждается, что это удаление будет сохраняться после завершения рабочей сессии пользователя. При посещении страницы с ранее удалённым содержимым Safari сообщит, что страница была модифицирована с учетом желаемых изменений. Браузер также позволит пользователю отменить изменения и вернуть страницу в исходное состояние.

Кроме того, пользователям Safari также предложат настройки интерфейса браузера. Обновление позволит переместить ключевые инструменты в одно место.

Хотя Apple тестирует многие такие функции на разных этапах разработки, важно помнить, что не все они доходят до релиза.

Діло По материалам:

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