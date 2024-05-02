Apple готовит большое обновление для Safari — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Apple готовит большое обновление для Safari

Технологии&Авто
11
Apple готовит большое обновление для Safari
Apple готовит большое обновление для Safari
Apple готовит масштабное обновление для Safari. Браузер получит новый ИИ-интеллектуальный поиск и расширенные функции блокировки контента.
Об этом сообщает AppleInsider.
По информации источников, браузер будет называться Safari 18 и будет представлен в этом году вместе с операционными системами iOS 18 и macOS 15, которые будут анонсированы на ежегодной конференции WWDC 10 июня.
ИИ-инструмент «Интеллектуальный поиск», готовящийся в рамках обновления, не включается автоматически в тестовых сборках Safari 18, а требует ручной активации в меню управления страницами.
Apple готовит большое обновление для Safari
Источники предполагают, что после включения инструмент использует технологию искусственного интеллекта Apple на устройствах, в частности модель Ajax.
Выбирая ключевые фразы, программное обеспечение LLM от Apple определяет предложения, которые дают объяснения или описывают структуру объектов в зависимости от текста, о котором идет речь. Повторяющиеся в тексте слова и ключевые предложения распознаются как темы текста.
Также пользователям потенциально предложат функцию «Веб-резинка», которая позволит удалять определенные части страниц по своему усмотрению: баннерную рекламу, изображение, текст или даже целые разделы страниц.
Apple готовит большое обновление для Safari
Утверждается, что это удаление будет сохраняться после завершения рабочей сессии пользователя. При посещении страницы с ранее удалённым содержимым Safari сообщит, что страница была модифицирована с учетом желаемых изменений. Браузер также позволит пользователю отменить изменения и вернуть страницу в исходное состояние.
Кроме того, пользователям Safari также предложат настройки интерфейса браузера. Обновление позволит переместить ключевые инструменты в одно место.
Apple готовит большое обновление для Safari
Хотя Apple тестирует многие такие функции на разных этапах разработки, важно помнить, что не все они доходят до релиза.
По материалам:
Діло
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.