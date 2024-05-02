Обновленная ИИ-модель от Google Gemini расширяется на новые языки и страны, в том числе на Украину — Finance.ua
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Обновленная ИИ-модель от Google Gemini расширяется на новые языки и страны, в том числе на Украину

Технологии&Авто
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Обновленная ИИ-модель от Google Gemini расширяется на новые языки и страны, в том числе на Украину
Обновленная ИИ-модель от Google Gemini расширяется на новые языки и страны, в том числе на Украину
Google анонсировал очередные обновления функции Gemini, касающиеся написания текстов, планирования, обучения и многого другого на мобильных устройствах в большем количестве языков и стран.
С помощью Gemini через мобильный телефон можно использовать текст, голос или изображение для получения помощи. В частности, достаточно сфотографировать пробитое колесо и попросить инструкции по ремонту или получить помощь в написании благодарственного письма.
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«Это важный первый шаг в создании настоящего помощника на базе искусственного интеллекта — такого, который говорит, мультимодальный и полезный», — сообщили в Google.
Чтобы использовать Gemini на Android, нужно активировать Google Ассистент на своем телефоне:
  • нажать кнопку питания,
  • провести пальцем по углу на некоторых телефонах,
  • сказать «Hey Google» и т. д.
  • принять приглашение попробовать Gemini.
Это обеспечит доступ к Gemini и контекстную справку прямо на экране телефона. В Украине эта функция пока доступна на английском языке для голосовых запросов, однако на украинском можно вводить запросы текстом.
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Доступ к Gemini для iOS компания планирует сделать прямо из приложения Google в течение следующих нескольких недель. Для этого потребуется:
  • коснуться переключателя Gemini,
  • пообщаться с Gemini.
Пока эта функция работает в Украине, если в iOS выбран английский язык в разделе «Язык и регион».
Кроме того, компания расширяет доступность функции Extensions (Расширения) для всех языков и стран, которые Gemini сейчас поддерживает, включая украинский.
По материалам:
dev.ua
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