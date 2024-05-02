Обновленная ИИ-модель от Google Gemini расширяется на новые языки и страны, в том числе на Украину — Finance.ua

Обновленная ИИ-модель от Google Gemini расширяется на новые языки и страны, в том числе на Украину 02.05.2024, 01:33 — Технологии&Авто

Обновленная ИИ-модель от Google Gemini расширяется на новые языки и страны, в том числе на Украину

Google анонсировал очередные обновления функции Gemini, касающиеся написания текстов, планирования, обучения и многого другого на мобильных устройствах в большем количестве языков и стран.

С помощью Gemini через мобильный телефон можно использовать текст, голос или изображение для получения помощи. В частности, достаточно сфотографировать пробитое колесо и попросить инструкции по ремонту или получить помощь в написании благодарственного письма.

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«Это важный первый шаг в создании настоящего помощника на базе искусственного интеллекта — такого, который говорит, мультимодальный и полезный», — сообщили в Google.

Чтобы использовать Gemini на Android, нужно активировать Google Ассистент на своем телефоне:

нажать кнопку питания,

провести пальцем по углу на некоторых телефонах,

сказать «Hey Google» и т. д.

принять приглашение попробовать Gemini.

Это обеспечит доступ к Gemini и контекстную справку прямо на экране телефона. В Украине эта функция пока доступна на английском языке для голосовых запросов, однако на украинском можно вводить запросы текстом.

Доступ к Gemini для iOS компания планирует сделать прямо из приложения Google в течение следующих нескольких недель. Для этого потребуется:

коснуться переключателя Gemini,

пообщаться с Gemini.

Пока эта функция работает в Украине, если в iOS выбран английский язык в разделе «Язык и регион».

Кроме того, компания расширяет доступность функции Extensions (Расширения) для всех языков и стран, которые Gemini сейчас поддерживает, включая украинский.

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